樽裝粉紅藥水亦含菌 中招3產品2來自內地

藥劑局研參考國際規管

正檢驗消毒藥水的港大微生物學系講座教授袁國勇指出，涉事的3款消毒藥水含菌量分別為每毫升逾1000個菌落形成單位（colony forming units，CFU），超出歐美體外用消毒藥水的含菌標準，即每毫升不多於100CFU；另有兩款樽裝消毒藥水疑有菌尚待確認。

菌量超歐美標準9倍 另兩款疑含菌

袁國勇指出，長期病患者感染風險較高，他們的傷口使用含菌逾1000CFU的消毒藥水會「出事」，即受感染，結果會難以治理，因洋葱伯克氏菌對抗生素呈抗藥，醫管局及衛生署應推防範措施，避免再有大規模爆發。

截至昨午4時，衛生防護中心沒錄得新增病人感染，並接獲醫管局通報，除早前公布Pro-Medi Prosept及Kam's KS-MED消毒藥水外，含有0.05%氯己定的「加護殺菌消毒液」亦驗出含洋葱伯克氏菌。署方到供應商「昭隆行有限公司」巡查並抽樣本化驗，昭隆行自願回收該產品，並設熱線2475 9168。衛生署正抽驗低濃度氯己定的消毒藥水，需時數周。

衛生署引述昭隆行稱產品來自內地；首款被揭含菌的Pro-Medi Prosept包裝列出由「Sources（USA）Medicine Limited」分銷，衛生署昨稱其供應商寶源聲稱從內地進口。昭隆行職員昨午向本報稱，以往會驗消毒藥水氯己定含量，沒驗含菌量，自周三發現消毒菌水含菌，前天已收起來貨，並將樣本送到實驗室驗微生物。

另外，靈實護養院專業發展高級行政經理林玉貞稱，Pro-Medi Prosept是該院其中一款用來洗傷口及護理洗腎者的消毒藥水，得知含菌後已即停用，「現不肯定哪款消毒藥水無問題」，已改用生理鹽水洗傷口。

現沒標籤稱用於傷口 不列藥劑

據《藥劑業及毒藥條例》，含低濃度氯己定而沒標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品，並不列作藥劑製品。衛生署發言人補充，一般沒細菌感染的傷口可用生理鹽水清洗，不需用消毒劑，而部分含氯己定消毒藥劑製品及無菌生理鹽水冲洗液已註冊，其包裝上附上香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

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