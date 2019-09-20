【Emily】CY批學生動「員」講錯聯合聲明 政府下午出稿：無條文訂行雙普選

無阻沙田學生組人鏈

即使CY出聲，更有傳白衣人喺附近聚集，都無阻一眾沙田學生放學後組人鏈。下晝5點開始就有學生、校友、街坊企喺城門河兩岸組成人鏈，並唱《願榮光歸香港》及喊口號。活動喺6點45分完結，並呼籲大家離去。

CY畀學校嘅信話，《中英聯合聲明》原文係「行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命」；認為若中央決定下一任特首由協商產生，都唔會違反聯合聲明，信末話「希望貴校學生不受誤導」。信件並印上「急件」字樣。

政府出稿嘅內容同CY相近，話中英聯合聲明相關選舉條文均與實行「雙普選」無關。

學生動源嘅post至噚晚只得20幾人like咗，佢哋噚日亦分別出post回應CY同政府稿件，其中上載CY信件時就諷刺對方：「學海無涯學多啲漢字啦，邊個組織叫學生動『員』？」