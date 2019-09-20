Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
港聞
2019年9月20日星期五
港聞二
港鐵主席：樂意提早檢討可加可減 11年票價累增33% 經濟年年增長「計完都是加號」
被批「黨鐵」好𤷪 歐陽伯權：無計可施
政府忙應對風波 料新鐵路推遲上馬
放寬招標要求 「水上的士」擬押後明年啟航
45%全日幼園加費 10校增逾半 另最少10間免費轉收費
15校膳食費達8000 稱食物多元 每天煲湯
房委房協商戶工廈 租金減半6個月
打烊現10鼠 黃埔「泰妹」關兩天消毒
掌摑勒頸鐵通扑頭 父母虐女判感化
再有粉紅藥水含菌 兩年181洗腎者染「洋葱菌」
智能膠樽回收機 一樽回贈兩毫
創科生活基金降門檻 1.5萬機構可申請 成功率29% 創科局：期望具質素項目
理大眼角膜分析系統獲批360萬元
便衣拘爆竊疑匪 街坊以為打架報警
綁架侍應案 被告勒索罪成囚3年
噪音結怨刀刺鄰居友人 建築工囚14月
尊子漫畫
【Emily】CY批學生動「員」講錯聯合聲明 政府下午出稿：無條文訂行雙普選
【Emily】網傳撐何君堯通告 福建社團：假圖
【Emily】哈囉喂揭幕 劉鳴煒：優越票銷情增
【Emily】大公報違例招牌清拆
【Emily】陳德霖憶中大歲月 「圓嘅嘢都啱」
下一篇
上一篇
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港鐵主席：樂意提早檢討可加可減 11年票價累增33% 經濟年年增長「計完都是加號」
被批「黨鐵」好𤷪 歐陽伯權：無計可施
政府忙應對風波 料新鐵路推遲上馬
放寬招標要求 「水上的士」擬押後明年啟航
45%全日幼園加費 10校增逾半 另最少10間免費轉收費
15校膳食費達8000 稱食物多元 每天煲湯
房委房協商戶工廈 租金減半6個月
打烊現10鼠 黃埔「泰妹」關兩天消毒
掌摑勒頸鐵通扑頭 父母虐女判感化
再有粉紅藥水含菌 兩年181洗腎者染「洋葱菌」
智能膠樽回收機 一樽回贈兩毫
創科生活基金降門檻 1.5萬機構可申請 成功率29% 創科局：期望具質素項目
理大眼角膜分析系統獲批360萬元
便衣拘爆竊疑匪 街坊以為打架報警
綁架侍應案 被告勒索罪成囚3年
噪音結怨刀刺鄰居友人 建築工囚14月
尊子漫畫
【Emily】CY批學生動「員」講錯聯合聲明 政府下午出稿：無條文訂行雙普選
【Emily】網傳撐何君堯通告 福建社團：假圖
【Emily】哈囉喂揭幕 劉鳴煒：優越票銷情增
【Emily】大公報違例招牌清拆
【Emily】陳德霖憶中大歲月 「圓嘅嘢都啱」
港鐵主席：樂意提早檢討可加可減 11年票價累增33% 經濟年年增長「計完都是加號」
被批「黨鐵」好𤷪 歐陽伯權：無計可施
政府忙應對風波 料新鐵路推遲上馬
放寬招標要求 「水上的士」擬押後明年啟航
45%全日幼園加費 10校增逾半 另最少10間免費轉收費
15校膳食費達8000 稱食物多元 每天煲湯
房委房協商戶工廈 租金減半6個月
打烊現10鼠 黃埔「泰妹」關兩天消毒
掌摑勒頸鐵通扑頭 父母虐女判感化
再有粉紅藥水含菌 兩年181洗腎者染「洋葱菌」
智能膠樽回收機 一樽回贈兩毫
創科生活基金降門檻 1.5萬機構可申請 成功率29% 創科局：期望具質素項目
理大眼角膜分析系統獲批360萬元
便衣拘爆竊疑匪 街坊以為打架報警
綁架侍應案 被告勒索罪成囚3年
噪音結怨刀刺鄰居友人 建築工囚14月
【Emily】CY批學生動「員」講錯聯合聲明 政府下午出稿：無條文訂行雙普選
【Emily】網傳撐何君堯通告 福建社團：假圖
【Emily】哈囉喂揭幕 劉鳴煒：優越票銷情增
【Emily】大公報違例招牌清拆
【Emily】陳德霖憶中大歲月 「圓嘅嘢都啱」
prev
next