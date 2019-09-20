噪音結怨刀刺鄰居友人 建築工囚14月

5年前來港 「工作需要」攜兩刀

被告于浩云認罪，24歲，2014年來港與父母居於荃灣大陂坊的一大廈單位。他在警誡下聲稱，因工作需要身上帶有兩把刀，案發時曾有人拿起滑板車打他的頭部，被告才取刀刺事主腹部。案情指姓林事主為被告鄰居的友人。

對於被告的辯解，區院法官練錦鴻判刑時稱，即使被告案發時受暴力對待，大可離開現場，向執法部門投訴被打，而非親手執法。練官稱，不接受被告在案發時受挑釁及襲擊下犯事，並決定將被告有意圖而傷人罪判囚14個月，另一項刑事毁壞罪囚6天，兩罪刑期分期執行。

案情指，去年8月2日被告因噪音問題，打爛姓薛鄰居的單位氣窗。翌日被告離開單位在大廈附近遊樂場碰到薛及其數名友人，雙方爭執，被告被掌摑。被告取出一把長17吋的摺刀刺向事主腹部後離開現場，其後向警方自首。事主送院治療，根據醫療報告，事主腹部有3厘米傷口、腹膜積血、肝臟右葉有2厘米割傷，須手術止血及入住深切治療部的病房，並於6日後出院。

【案件編號：DCCC1180/18】