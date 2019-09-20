創科生活基金降門檻 1.5萬機構可申請 成功率29% 創科局：期望具質素項目

檢討計劃 擴至獲免稅機構

創科生活基金推出兩年，政府檢討後決定，擴大合資格申請機構至包括《稅務條例》第88條下獲豁免繳稅的1.5萬間社會服務機構，並減少獲批項目提交報告的數量。

黃慧紫表示，合資格的申請機構主要包括接受社會福利署資助的非政府機構、公共機構（包括大學）、專業團體及工商組織；過去半年，基金已酌情批出好幾個非社會福利署資助的社會服務機構項目，認為這類機構亦殷實服務特定社群，故將之恆常化；另外，為減低項目負責人行政負擔，將提交報告次數由過往3年項目期內提交8個進度報告，減至6個，審計報告則維持不變。

基金申請的成功率為29%，黃慧紫表示，不代表申請門檻高，審核申請要看項目質素。她說，有些項目編列的預算「十分天馬行空」，「有些機構認為要『作大個數』，以為政府會扣減預算」。她說，政府創新科技署、資科辦等有專門技術人員參與審批，項目開支要合理、實在，不然會影響整個申請項目的觀感。

黃慧紫又表示，一些只結合簡單科技、無提供創新服務的項目，其實亦不符合基金要求，她期望基金資助的是有質素的項目，結合科技及創新服務，「不是為科技而科技」，要切實幫助特定群組。例如香港青年協會的「智慧社區空間21」流動應用程式感覺上技術不太高，但實際上，其目的是要釋放社區閒置空間，如學校球場，屬創新服務。她透露將於10月3日舉行簡介會，向機構解釋基金的要求及期望。

去年八段錦App獲撥款

局方：服務新穎

對於去年備受關注的八段錦遊戲App，黃慧紫表示，審批項目時，市面上並沒有類似的應用程式，屬新穎的結合，技術含量亦高；開發過程中邀請社企的年輕人幫忙訓練人工智能，增加年輕人對科技的認識，在過程中亦創造價值。該項目已超越目標下載量，更有醫院的職業治療師引入遊戲，增加病人活動身體的動力。

明報記者