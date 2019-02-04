再有粉紅藥水含菌 兩年181洗腎者染「洋葱菌」

袁國勇查藥行 驗兩藥水菌同源否

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到該行調查，他稱該公司買濃縮粉紅色消毒藥水回來稀釋後再入袋，昨到該行取了原料、包裝紙、機器及空氣等樣本，調查生產過程有否受污染，約兩三天才有結果；另會為兩款涉事消毒藥水的菌樣本作基因排序，以確定是否同源。

韓國曾發生多宗洋葱伯克氏菌污染消毒藥水，據Journal of Hospital Infection，2014年底至2015年初，韓國一間醫院的初生嬰深切治療部的葡萄糖酸氯己定驗出洋葱伯克氏菌。袁國勇稱，據外國經驗，消毒藥水受污染成因眾多，包括稀釋消毒藥水用的水、包裝物料、機器等含菌，洋葱伯克氏菌可對抗稀釋消毒藥水，若稀釋濃度「太稀」或沒儲存在低於25℃環境，都可能有影響。

供應商東主涉假產地被捕

衛生署再接獲醫管局通報，社區藥房及醫院店舖有售的Kam's KS-MED預先包裝消毒藥水，亦驗出洋葱伯克氏菌。該消毒藥水含0.05%葡萄糖酸氯己定，其標籤列明非醫藥產品，供應商金星藥行自願回收，並設熱線2392 7537。與衛生署昨採取聯合行動的海關，於金星藥行檢獲495包懷疑附虛假產地說明消毒藥水，估計市值共約990元，並拘捕72歲男東主。

藥劑師：產品未達監管水平成漏洞

醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，產品濃度未達註冊監管水平，不受《藥劑業及毒藥條例》規管，形成法律漏洞。香港藥學會主席龐愛蘭建議，應確保入口消毒藥水有品質保證，在港生產消毒藥水應有藥劑師監管。

衛生署發言人表示，免疫力弱者如腎病患者，不應用沒標示可處理傷口的消毒用品處理傷口或破損皮膚，一般傷口可用生理鹽水（即0.9%氯化鈉水劑）清洗，不需用消毒劑。