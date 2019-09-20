打烊現10鼠 黃埔「泰妹」關兩天消毒

食環巡查 稱多宗投訴

網上片段所見，最少有10隻老鼠於店舖打烊後出沒，部分於玻璃櫥窗游走，部分爬上窗花、屏風。片段經廣泛流傳後，餐廳於facebook專頁稱前日及昨日（18及19日）關店兩天，進行改善工程及清潔消毒，並相信鼠患源頭為餐廳通風喉連接大廈地牢位置。昨晨9時許，食環署職員到餐廳了解最新衛生狀况，逗留約1小時後離開。本報記者欲上前採訪時，一名黃埔花園停車場的保安經理上前阻擋並不斷拍打鏡頭。

區議員：多食肆開業增滅鼠難度

九龍城區議員鄺葆賢指出，現時為鼠患問題的高峰期，涉事餐廳已非首次發現有鼠患問題，區內有多家食肆新開業，「啲嘢好食（老鼠）就未必會食老鼠餌」，令滅鼠工作難度增加。她又稱有部分餐廳將食物甚至垃圾隨便棄置在街道，影響環境衛生。

食環署發言人表示，近日接獲多宗與「泰妹」餐廳有關鼠患投訴，並派員到場巡查，發現該食肆正暫停營業滅鼠，已向負責人提供控鼠及防鼠意見，會繼續密切留意該食肆衛生情况並採取適當行動。