房委房協商戶工廈 租金減半6個月

房委：支援中小企 不包超市銀行

房委會強調，由於措施旨在支援中小企業，因此超級市場、超級廣場和銀行包括自動櫃員機的租戶並不適用，亦不適用於出租予政府或其他公共機構的單位、議員辦事處及承辦商辦公室等，以優惠租金出租的單位及臨時租賃如推廣場地、流動設施等也不能享有租金寬減。

因應特別租金寬減措施，房委會轄下個別零售及工廠單位租金的恆常租金檢討，將延遲至為期6個月的租金寬減措施完結後才進行。

此外，房協今亦通過推出支援轄下商戶的租金寬減措施，由今年10月至明年3月，為期半年，向轄下約400個商戶提供50%的租金減免，房協行政總裁黃傑龍表示，因應當前環境，房協希望透過租金減免與市民共渡時艱，減輕商戶的營運壓力。

議員盼屋邨車場減租 促領展仿效

民建聯立法會議員柯創盛歡迎減租，認為可協助商戶渡過難關，但他指出，除零售業和飲食業，運輸業也是重災區，屋邨停車場泊有不少搵食車，希望房署可對屋邨停車場亦提供租金減免。他同時希望領展及其拆售的物業都可履行企業社會責任，仿效房委會等減免商戶租金，共渡時艱。