15校膳食費達8000 稱食物多元 每天煲湯

屯門美樂：校小無廚房 靠供應商故貴

參加計劃的幼稚園，全日班一年膳食費由1000元至近萬元不等，大部分收費7000元或以下，小部分收費相對較高。屯門區的美樂中英文幼稚園收取學生膳食費每年9960元，以一年12個月、每月23天上課日計算，日均約36元。

校方回應稱，學校規模較小，校內沒有廚房，主要靠供應商提供膳食，費用較高，加上有時會「搭單」附近幼兒園煲湯予學生。校方又稱，物價不斷上漲，學校膳食費已凍結5年。

英揚樂兒：奉行少甜少油

元朗的英揚樂兒中英文幼稚園全日班一年膳食費8500元，即每日約31元。校長陳綺華稱，學校每日用新鮮豬肉、豬骨等煲湯，並為學生提供早餐、水果及茶點，食物款式多元化，如麥皮、粟米片、蛋糕、麵包、米粉、粥等，期望為學生提供高質素及乾淨食物，最重要是學生身體健康；午餐則外購，供應商按校方提供的餐單製作，奉行「少甜、少糖、少油」。

陳綺華說，現時物價上漲了不少，但考慮到家長負擔，加上學校學生增多可攤分支出，所以今個學年膳食費未有加價。她稱，要視乎情况決定下學年是否加價，「如果物價再這樣加下去，我們都擔心未必可維持此水平」。