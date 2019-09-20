45%全日幼園加費 10校增逾半 另最少10間免費轉收費

每期中位數820元 升30元

教育局表示，2019/20學年共755間幼稚園參加幼稚園教育計劃（前稱免費優質幼稚園教育計劃），佔合資格幼稚園約96%，當局完成審批730間學費申請。計劃內有504間幼稚園提供半日班，98%（493間）凍結學費，2%（9間）獲准加費，兩間減學費。595校提供全日班的幼稚園中，45%（269間）獲准加費，55%（325間）學費不變，一間減學費。教育局稱計劃內的幼稚園學費，每期中位數約820元，較去年增加約30元，全年學費10至12期不等，強調整體學費仍處低水平。

據本報翻查教育局上載的2019/20學年幼稚園收費證明書，計劃內的全日班收費最高幼稚園為北區香港宣教會優質幼兒學校，一年27,379元；半日制幼稚園以香港浸會大學附屬幼稚園收費最高，一年10,100元，校方稱半日班學費沒調整。

教育局未有披露半日、全日班平均學費的平均升幅，本報比較2018/19學年及2019/20學年幼稚園學費，最少10間提供全日班的幼稚園學費加價逾五成。最少10校由不收學費轉為收費，包括3間半日制幼稚園，學費由200至1620元；以及7間全日或長全日制幼稚園，學費由1000至2000多元（見表）。

加費兩倍校：基數低 已蝕錢

路德會呂祥光幼稚園2018/19學年全年學費由2550元加至8000元，增幅214%。校方稱，過去學費基數低，學校入不敷支，去年已「蝕錢」，有需要申請加費。校方表示，教師薪酬佔最大支出，且每年需調升薪酬，未來視乎學生人數及調薪幅度，或有機會調整學費，「目前學費水平合宜，但如果學生人數突然下降，財政都有壓力」。

「小校收少3生即少一師資助」

深水埗德善幼稚園2019/20學年學費9648元，比上學年增61%。校長胡蘊瑜稱，教育局資助教師薪酬不足，「好多老師年資有10多20年，資助不足以支付他們人工」。她又稱，全校學生約80至90人，人數多寡影響學校的按人頭資助，「小校經營，收少數名學生已很大影響，少收3名學生，就少取一筆等同一名教師人手的資助額」。她稱，幼稚園計劃實施後，學校比以前多花時間做行政工作，處理財政帳目、報價等，卻不夠資助多聘一人支援，教師及校長增添壓力。

香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園上調學費至本學年全年12,000元，校長胡美杏稱按學校實際需要申請加學費，調整後仍屬低水平，有財政需要的家長可申請學費減免。