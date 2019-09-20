放寬招標要求 「水上的士」擬押後明年啟航

每日航班規定減至最少3班

運輸署去年提出新增「啟德——紅磡——尖東——中環——西九」循環線，原規定營辦商平日要提供22班渡輪，假日則19班，每45分鐘一班。不過，運輸署最新文件只規定營辦商每日最少提供3班渡輪，當中一班須在晚上7時或以後從啟德開出。新修訂方案亦未再要求船舶須設最少150個座位，只列明要有冷氣、洗手間、行李架、哺育室、軟座及音頻導遊服務。「水上的士」須停遍啟德跑道公園碼頭、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙嘴2號或5號梯台、中環9號或10號碼頭，以及西九龍文化區南邊登岸設施，共5站。乘客可於任何一站上落，主線每個循環航程不可多於110分鐘。

「中環——紅磡」航線亦延後開通

另外，署方原擬今年2月復辦「中環——紅磡」航線，但開通時間亦延後，新文件稱航線明年上半年投入服務，今年下半年招標。「中環——紅磡」航線服務要求與原計劃相若，包括周一至六早上7時半至晚上7時提供服務，周日或公眾假期則朝8晚6服務。早晚繁忙時間最少半小時一班，非繁忙時間至少每小時一班。船舶載客量未有限制，但要求至少30%座位更有冷氣，船上亦要有洗手間。