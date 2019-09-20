被批「黨鐵」好𤷪 歐陽伯權：無計可施

否認封站飛站政治考慮 等待淡化

在反修例運動爆發首兩個月，若港鐵站附近有衝突，港鐵通常會安排列車「飛站」，但會另行安排空車在涉事車站載乘客離開。自從《人民日報》8月點名批評港鐵「縱容暴行」後，港鐵採取連串行動，包括申請禁制令、在未有衝突前提早封站等，做法備受質疑，更被外界揶揄為「黨鐵」。歐陽伯權形容，現時港鐵面對的衝擊有如「每星期都有幾拳、幾巴掌咁打過來」，而港鐵遭受的批評令他「唔好受、好𤷪𤺧」。被問及有何具體方法平息市民不滿，他說無計可施，反向記者稱：「如果你哋有就教我啦。」

歐陽伯權說，封站、飛站等都是管理層的決定，董事局只要求管理層要考慮乘客、員工及鐵路安全，他否認有關決定有政治考慮。他認為現時港鐵被標籤成「壞人」，即使他站出來解釋，或由港鐵出聲明否認，也難以改變這印象，只能待事件慢慢淡化，希望有朝一日市民會明白港鐵「真係提供交通服務」。

既定程序處理「犯法、違規」員工

反修例風暴中，國泰解僱多名員工，被問及若有支持示威者的員工被「篤灰」（舉報），或有員工在示威當中被捕，港鐵會否如國泰一樣解僱涉事員工，歐陽伯權稱自己上任不久，未熟悉相關機制，但相信人事部有既定程序處理「犯法、違規」員工。

訪問當中，歐陽伯權多次強調不懂政治、對政治完全無興趣，當初接受任命，是希望幫助港鐵提升企業表現，發夢也沒想到7月1日上任後就跌入政治漩渦中。他形容現時情况就像飛機經過氣流，但相信社會情况終會改善，「希望我們香港人真的重新團結，將香港變回一個成功的城市」。