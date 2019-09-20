港鐵主席：樂意提早檢討可加可減 11年票價累增33% 經濟年年增長「計完都是加號」

明報記者 黃俊鋒 畢嘉敏

鐵路維修費上升 須向投資者交代

2007年底兩鐵合併後引入票價「可加可減」機制，港鐵每年按機制運算結果調整票價，但機制沿用至今11年來，一直被外界批評為「只加不減」，港鐵票價累計加幅逾33%。港鐵與政府先後在2013年及2017年檢討及調整機制，但現時機制仍無法滿足市民訴求，而下次檢討機制要待2022年。

歐陽伯權表示，當初設立「可加可減」機制的出發點，是盡量撇開人為因素，透過客觀的方程式運算票價調整結果，事實是香港經濟每年都有增長，方程式「計完出來都是一個加號」。若政府提出提前檢視機制，以減輕市民負擔，「港鐵是非常樂意提早與政府溝通」，以揀選一個較令大眾接受的方案。但他強調，由於港鐵是上市公司，亦要向投資者交代，特別是近年鐵路維修成本不斷上升下，如何確保收入穩妥。

為東鐵出軌事故致歉

「防火工夫足 火災仍發生」

除票價外，公眾亦關注近年港鐵事故頻繁，本周二更發生東鐵線列車「斷腰」出軌的嚴重事故。歐陽伯權再就事故向公眾致歉，稱港鐵當日第一時間處理及向傳媒交代，但至目前仍未了解初步成因。

被問及今次事故是否反映鐵路維修工作不足，他表示鐵路運作緊密，維修需要特別小心，港鐵會做足所有維修程序，但形容「你可以做足所有工夫防火，但火災仍有可能發生」。他多次表明要就事故汲取教訓，港鐵會成立專家小組徹查及分析原因，若日後調查結果反映港鐵維修工作做得不好、或零件老化釀成意外，港鐵會立即研究改善，包括是否再加密零件的維修時間表等，但現時首要了解事件成因。

感覺被視政府部門

稱股東不代表可下命令

對於如何挽回公眾信心，他稱港鐵作為大型機構，難擔保沒有任何錯誤發生，最重要是能否從錯處中學習。

近年連番工程事故亦令外界質疑港鐵的管治架構。歐陽伯權形容，港鐵是世界級的鐵路公司，但他上任以來，最大感覺是外界視港鐵為政府部門，其實港鐵是遵循上市公司守則運作，「無可否認有約76%股權是來自政府，但我可以大膽講，他（政府）是股東都不代表可以叫我們做事」，而是要經過董事局及管理層決定。

他說按以往多年任職上市公司的經驗，董事局與管理層要分工，董事局訂下策略，執行細節交管理層負責，若董事局插手管理，很容易造成混淆，令決策失去制衡，而董事局亦有需要就港鐵的未來發展制訂大方向。

歐陽伯權認為，港鐵應在鐵路業務上繼續增值，支持港鐵在國際市場上發展。但他強調，港鐵必須先做好香港業務，即提供優質鐵路服務予市民下，才能輸出「長處」予國際市場。

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