【Emily】央視訪問 稱記招秩序難控制 PPRB高sir：有人濫用記者身分

會制止追問 曾稱「個場係警方㗎」

高sir喺片中話有記者爭相追問，令記者會「秩序比較難控制」；不過，以Emily連日到灣仔警總採訪嘅經驗，有時係警隊高層未清晰回答問題，其他人再追問，就會畀佢制止。佢曾回應持續追問嘅記者「個場唔係你㗎，係我哋警方㗎」，有關言論亦喺網上瘋傳。

「最有威力武器」係揚聲器

高sir喺訪問中提到，佢哋作為傳媒聯絡隊，會都著住件藍背心，而佢哋「最有威力嘅武器」就係揚聲器，希望傳媒畀番啲工作距離佢哋。睇番資料，9月7日，大班記者喺太子始創中心對開畀警員用胡椒噴劑噴中，高sir在場，仲即時派水畀記者，但有記者覺得投訴無門，冇要到佢大聲問記者「要唔要呀」嘅水。

喺央視訪問中，佢話留意到有人「濫用記者身分，可能會大聲謾罵，挑撥現場群眾嘅情緒」。有片段畫面顯示一個防暴警員查看記者證嘅情况，Emily細心翻睇，就唔見嗰名警員有佩戴委任證，制服上亦無警員編號。