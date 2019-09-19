掙佣誘買千萬金條 無業婦涉騙5女被捕

首「投資」掙3萬取信受害人

警方稱，灣仔警區反三合會行動組前日早上拘捕56歲林姓本地女子，她涉嫌欺詐。初步調查顯示，林婦涉嫌於去年10月至今年1月期間，誘騙5名年齡介乎38至60歲的女受害人，要求她們以信用卡到一金舖分別多次購買金條，總值共約1080萬元，聲稱將金條交予她賣出後可從中掙取佣金。

據了解，林婦報稱無業、無案底。她2016年中起光顧其中一名受害人的美容院，至2018年底，林婦誘騙受害人投資金條，聲稱可掙佣金，並在首次投資後掙到3萬元。受害人不虞有詐，介紹其同事及朋友一同投資。

據悉，5名受害人在4個月內先後逾100次以信用卡到一金舖買金條，花費逾千萬，其後將金條交予林婦，惟林婦只向她們發放部分買金的開支及佣金共約370萬，支付其他餘款的支票全部「彈票」。

受害人多次要求林婦發放餘款及佣金但不果，懷疑受騙，於是報案。5人損失約710萬元，警方調查後拘捕林婦，她正被扣查。