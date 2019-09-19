長者大樓換細樓 「先賣後買有風險」 房協1300伙10月可申請 議員：誘因小料失敗

「長者業主樓換樓先導計劃」於去年《施政報告》提出，相隔近一年，將於下月14日起接受申請，在此前已賣出單位的業主不能參加。所有參與計劃的房協業主及其已登記家庭成員均須年滿60歲或以上，並已擁有物業至少10年（見表）；符合要求的屋苑有11個，包括荃灣祈德尊新邨、北角健康村一期及二期、紅磡家維邨等，共約1300個單位，實用面積由300多平方呎至800多平方呎，包括500多個三房單位、600多個兩房單位及100多個一房單位。

不設時限 不限面積差距

合資格業主要先按現行第二市場規定申請「可供出售證明書」，及向房協申請「交易許可證」後，才賣出單位。業主必須「先賣後買」，在單位在房協第二市場賣出後，向房協及房委會分別申請「購買資格證明書」，以換購房協及房委會第二市場共39萬個未補價單位。買賣單位無設時限，毋須售樓後立即購入細單位。

黃傑龍：無目標出售數字

房協行政總裁黃傑龍強調，是次先導計劃沒有目標出售數字，大樓換細樓無限面積差距，「細一（平方）呎都得」，希望可以為長者提供選擇，方便他們套現、搬近子女等，同時提高資助出售房屋流轉量，但提醒長者買賣房屋是人生大事，要審慎考慮。黃稱項目一年後會檢討，但「先賣後買」的機制要調整有一定困難。

尹兆堅:長者多不願離開原社區

房委會資助房屋小組委員、民主黨尹兆堅認為，「空巢」長者的子女多已長大，經濟壓力較小，而長者大多亦不願離開住了數十載的社區，認為計劃誘因不大，預計是次「樓換樓計劃」會與「免補地價分租計劃」一樣失敗收場，估算成功個案數字不會達雙位數。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，「先賣後買」的機制，有機會令業主出售單位後找不到合適的細單位換購，或市况突然出現變化，產生問題。他建議政府考慮設立資助房屋回購機制，先以合理價格回購單位，讓業主可「先買後賣」，便利資助出售房屋的流轉。