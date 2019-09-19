東鐵出軌 機電署：無發現外物 恢復通車 入紅磡站須慢駛 裂紋增1條

前日稱不排除任何可能 陳帆：沒有補充

運輸及房屋局長陳帆前日到場視察後，被問及內地網民瘋傳事故是有示威者破壞，陳前日說，「我們不會排除任何可能性」，當時未有駁斥內地網上流言。本報昨再向局方查詢陳帆會否澄清當時的言論，陳帆透過新聞秘書回覆稱，前日回應事故時，是根據當時有限的資料，不能排除任何可能，稱機電署昨早已向傳媒表示初步調查所得，局方沒有補充。

紅磡至羅湖今續維持7分鐘一班

一列東鐵線列車前日早上在紅磡站出軌，大批港鐵工程人員通宵搶修，將出軌列車移回路軌，並移離涉事路段。港鐵昨早約6時宣布，經過復修工作，東鐵線紅磡站昨日可使用一個月台服務，紅磡站至羅湖站維持7分鐘一班車；而城際直通車的班次亦受影響，來往廣州東的南、北行分別只有3班車可行駛，其餘班次取消。出軌列車其中6卡車至昨晚仍停放於紅磡站1號月台，港鐵昨晚表示，因工程人員需要較多時間復修路軌設備，昨晚未能將列車移返車廠，故此東鐵線繼續只能使用紅磡站4號月台，今日列車服務與昨日一樣，來往紅磡站至羅湖站維持7分鐘一班車。

記者昨晨到紅磡站乘搭東鐵及西鐵線，途經涉事路段時行車正常，無察覺特別減速或行車不暢順。紅磡站內僅開放4號月台通車，東鐵及西鐵線間歇性不以紅磡作終點站，大批港鐵職員於站內指示乘客上落車。

機電工程署署理助理署長（鐵路）張劍清昨早接受商台節目訪問稱，署方要求港鐵在恢復一個月台運作前，進行全面安全測試，包括檢查道岔（俗稱波口位）運作是否暢順，而列車進入月台前路段亦須以人手慢速駕駛，由原本時速40公里減至30公里。

事故後港鐵稱發現路軌有3處裂紋，又稱路軌、列車問題，以及外物皆有可能是列車出軌原因。張劍清昨早說，機電署通宵監察港鐵的維修及調查工作，暫時未看到路軌上有明顯的外物。他又說，前晚在路軌再發現多一處裂紋，即一共發現兩處斷軌及兩處裂紋，兩處斷軌分別闊30毫米及45毫米。

機電署查路軌破損轉向架問題 有否外物

張劍清形容，事故非常嚴重及十分罕有，機電署會獨立調查事件，會從路軌是否有破損、列車轉向架是否有問題及是否有外物在路軌上導致出軌等方向調查。

此外，港鐵車務工程總管李家潤昨早上接受港台節目訪問時亦稱，新發現的裂紋約1毫米，暫未知是否裂紋導致出軌。他說，港鐵將借助電腦模擬系統重演事件經過，與海外專家探討原因。