中大亞太機械人賽奪冠 香港首金

今屆機械人大賽主辦國為蒙古，參賽隊伍須分別製作一個手動機械人及一個四足自動機械人，於3分鐘內先操控手動機械人帶着令牌通過障礙物，再將令牌交予自動機械人；自動機械人走至指定區域後，手動機械人就要執起骰子，並將骰子擲至指定區域並盡快取得50分，之後自動機械人須走上斜台及舉起令牌，速度較快者勝。

中大團隊「工無不克」今年6月勝出本地賽，其後代表香港參與世界賽。今年比賽有16個國家及地區參賽，包括曾7次奪冠的越南、5次奪冠的中國，以及日本、泰國、馬來西亞等隊伍。

負責為機械人編程、就讀中大計算機科學與工程學系的林振霆說，本地賽完結後，團隊用了一個月時間改良手動機械人並重組整部自動機械人，以強化結構，又重新為機械人編程，以加快其速度，最終於世界賽5場賽事中，穩定地以約35秒時間完成比賽，比本地賽時快15秒。

世界賽5場賽事中，香港隊4強賽對中國隊戰况緊張，中國隊手動機械人開頭一度領先，惟交棒後，其自動機械人被障礙物絆倒，香港隊的機械人則憑穩定表現勝出。

中國隊技術領先 港隊穩定取勝

計算機科學與工程學系學生張錚傑說，賽後與中國隊交流時發現對方使用的機械人技術十分領先，加上製作有工業支援，利用很多特製組件，如無意外對手可在20秒內完成比賽，但其自動機械人無法因應場地微細改變而調整動作，反之中大團隊應用了一組讓機械人自動修正行動的組件，故臨場表現較穩定，終勝出比賽。

明年比賽將由斐濟主辦，以欖球作主題，機械人要用標準欖球做空中傳接動作，亦要將欖球踢至遠距離。負責帶隊的中大機械人團隊隊長葉俊華說，今年團隊特設「研發小組」，期望研究出應用新技術，以蟬聯冠軍。

明報記者 林穎茵