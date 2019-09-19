西部公路小巴撼「死車」 司機亡 7客傷

貨車壞車停路肩 有打死火燈

事發昨午2時許，該輛專線小巴及一輛貨車分別沿深圳灣大橋駛往天水圍方向，貨車駛至港深西部公路近廈村路對開時，因故障停靠路肩，並亮起死火燈，後方小巴欲抽頭避開時疑收掣不及，右車頭直撼貨車車尾，小巴車頭嚴重損毁，65歲李姓小巴司機被困，其後由消防救出，他當時已陷昏迷，多處出血，送院延至下午4時24分不治。小巴上4男3女乘客（29至60歲）同告受傷，分別送往屯門醫院及博愛醫院救治，其中兩名女子情况嚴重。

現場所見，意外後小巴車頭毁如廢鐵，司機位坐墊染血，軚盤扭曲，車身機件外露，車窗玻璃散落一地，路面遺下一隻染血女裝鞋。涉事小巴及貨車事後由拖車拖走等候檢驗。警方新界北總區交通部意外調查隊正調查事件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電3661 3800與警方聯絡。

觀塘校巴撞 過路母子同傷

另外，昨午3時許，一輛載有學童的校巴沿牛頭角康寧道往觀塘方向行駛，至近崇仁街交界時，撞倒一對正在過路的母子，當中10歲男童手腳受傷，其47歲母親則肩受傷，二人倒臥地上，救護員到場將二人送往伊利沙伯醫院治理。有目擊事件的清潔工稱，事發時該對母子正橫過馬路，校車左邊車頭輕微凹陷。57歲梁姓校巴司機事後通過酒精呼氣測試。