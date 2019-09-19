西部公路小巴撼「死車」 司機亡 7客傷

【明報專訊】一輛載客專線小巴昨午沿港深西部公路往天水圍方向行駛期間撞向前方停靠路肩、亮起「死火燈」的貨車。小巴車頭盡毁，六旬司機重創被困，其後由消防救出送院，證實不治。意外中7名小巴乘客受傷，其中兩名女子情况嚴重。
貨車壞車停路肩 有打死火燈
事發昨午2時許，該輛專線小巴及一輛貨車分別沿深圳灣大橋駛往天水圍方向，貨車駛至港深西部公路近廈村路對開時，因故障停靠路肩，並亮起死火燈，後方小巴欲抽頭避開時疑收掣不及，右車頭直撼貨車車尾，小巴車頭嚴重損毁，65歲李姓小巴司機被困，其後由消防救出，他當時已陷昏迷，多處出血，送院延至下午4時24分不治。小巴上4男3女乘客（29至60歲）同告受傷，分別送往屯門醫院及博愛醫院救治，其中兩名女子情况嚴重。
現場所見，意外後小巴車頭毁如廢鐵，司機位坐墊染血，軚盤扭曲，車身機件外露，車窗玻璃散落一地，路面遺下一隻染血女裝鞋。涉事小巴及貨車事後由拖車拖走等候檢驗。警方新界北總區交通部意外調查隊正調查事件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電3661 3800與警方聯絡。
觀塘校巴撞 過路母子同傷
另外，昨午3時許，一輛載有學童的校巴沿牛頭角康寧道往觀塘方向行駛，至近崇仁街交界時，撞倒一對正在過路的母子，當中10歲男童手腳受傷，其47歲母親則肩受傷，二人倒臥地上，救護員到場將二人送往伊利沙伯醫院治理。有目擊事件的清潔工稱，事發時該對母子正橫過馬路，校車左邊車頭輕微凹陷。57歲梁姓校巴司機事後通過酒精呼氣測試。