【Emily】行會成員評分見新低 湯家驊跌21分最多

頭5位平均分30.8 調查以嚟新低

香港民意研究所月初以隨機抽樣形式電話訪問過千名市民，了解佢哋對行會成員同政治團體嘅支持度。調查發現，任志剛、葉劉淑儀、張宇人、羅范椒芬同湯家驊依次為支持度最高嘅行會成員，但市民對佢哋嘅評分全部低過50，評分最高嘅任志剛得44.2分，而且全部上榜嘅人都比上次調查評分大跌，跌得最多嘅係湯家驊，由上次45.9分跌至今次嘅24.9分，跌咗21分。上星期喺電台節目話「有少女為『勇士』提供免費性愛」嘅羅范椒芬，就跌咗15.7分，不過做呢個調查時未發生呢件事。

重返十大政團 民陣即上首位

調查又發現，民陣係最受市民支持嘅政治團體，評分有51.2，係今次調查中唯一獲得超過50分嘅政團，其次為香港眾志、公民黨、民主黨同人民力量。其中民陣、香港眾志及人民力量嘅評分係上榜以嚟新高，建制派嘅自由黨、新民黨、工聯會同民建聯嘅評分就見歷來新低。