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港聞
2019年9月18日星期三
港聞二
林鄭下周落區對話 料晤逾百市民 平台分3種 社區對話自由報名 稱有準備「有人動員等我」
監警會調查納8‧31 擬審視月台片段
警心理學家：磚頭掟入宿舍 4歲童現壓力徵狀
黃之鋒赴美聽證會 促通過香港人權法案
民建聯晤美領事 稱法案通過中央或反制
「飛天南」涉元朗暴動被捕今提堂
沈旭暉推「2047未來研究」 不同光譜學者訪談「有stakes」年輕人
風波百日 警射3100催淚彈590橡膠彈 拘1453人三成學生 70人控暴動
警官：警民互信難重建 獨立調查是出路
傘運絕望重見希望 示威者：願畢生為港追尋
由拒戴頭盔到穿避彈衣 義務急救員冀守中立
8．31消防紀錄 事隔3日改傷者數 匿名消防稱「不尋常」 消防處：一貫做法
醫生嚴正聲明「被聯署」撐警
港台外判司機中煙彈索償警方
尖沙嘴賓館：兩三月零入住 調查：七成酒店餐飲員工要放無薪假
6至8月整體失業率無升跌
涉襲警「岳衣男」等3人提訊 數百人庭外聲援
中大新法產檢更靈敏 可驗胎兒微基因缺失
AI偵測糾正運動姿勢 本土智能健身鏡進駐Google辦公室
棚架墜石擊中住戶 與裝修工動武4人被捕
炒菲傭被索償 僱主：賠錢亂港規矩
連儂隧道爭執 六旬漢遭淋膠水
九一八前夕 抗日英烈碑被噴「反送中」
騙財騙色 假法師囚38月
助上司扮死騙保 婦囚25月
尊子漫畫
【Emily】真清潔活動 同何君堯劃清界線
【Emily】行會成員評分見新低 湯家驊跌21分最多
【Emily】港鐵列車出軌 內地網民入「暴徒」數
【Emily】區選近了 街邊橫額抹黑民協兩人
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【明報專訊】（請看附圖）
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