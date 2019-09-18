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炒菲傭被索償 僱主：賠錢亂港規矩

【明報專訊】已返回菲律賓的外傭指控前僱主無理解僱，早前入稟勞資審裁處追討薪金及相關津貼、損失共合約8.5萬元，案件昨在西九龍裁判法院續審。外傭以視像作供，為首宗外傭以該形式申索的案件。外傭否認前僱主所有指控，稱不曾弄傷少主下體。操普通話的前僱主稱賠償會破壞香港規矩，拒絕賠償。

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱。申索人向被告追討一個月代通知金、機票、薪金損失等共約8.5萬元。

菲傭否認弄傷少主下體

申索人育有6歲及8歲兒女，回鄉一年後再工作，現於菲律賓一間電子公司任職操作員。對於被指控曾在洗髮乳加入不知名物質、洗衣服後衣服仍有洗衣粉等，申索人以視像作供時一一否認，並稱照顧被告10歲女兒洗澡時，其女兒自行清洗私處，不曾聽聞她因下體受傷求醫。對於被指不與被告女兒玩，申索人說每天花6小時跟她玩，兩人關係良好。

曾簽英文信稱願賠 前僱主：不懂英語

被告盤問申索人時重複稱不會賠償，說「這些外傭不能得到想要的」、「如果我給她錢，香港會變得更亂」。被告曾簽署的英文信件稱因財政問題解僱申索人，並願意賠償，惟被告否認，強調解僱申索人是因她工作欠佳，也不曾答應賠償。她說自己不懂英語，不理解信件內容，按申索人指示才於信件簽名。雙方於周四結案陳辭。

【案件編號：LBTC 3464/16】

相關字詞﹕勞資審裁處 追討薪津 外傭 菲律賓

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