炒菲傭被索償 僱主：賠錢亂港規矩

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱。申索人向被告追討一個月代通知金、機票、薪金損失等共約8.5萬元。

菲傭否認弄傷少主下體

申索人育有6歲及8歲兒女，回鄉一年後再工作，現於菲律賓一間電子公司任職操作員。對於被指控曾在洗髮乳加入不知名物質、洗衣服後衣服仍有洗衣粉等，申索人以視像作供時一一否認，並稱照顧被告10歲女兒洗澡時，其女兒自行清洗私處，不曾聽聞她因下體受傷求醫。對於被指不與被告女兒玩，申索人說每天花6小時跟她玩，兩人關係良好。

曾簽英文信稱願賠 前僱主：不懂英語

被告盤問申索人時重複稱不會賠償，說「這些外傭不能得到想要的」、「如果我給她錢，香港會變得更亂」。被告曾簽署的英文信件稱因財政問題解僱申索人，並願意賠償，惟被告否認，強調解僱申索人是因她工作欠佳，也不曾答應賠償。她說自己不懂英語，不理解信件內容，按申索人指示才於信件簽名。雙方於周四結案陳辭。

【案件編號：LBTC 3464/16】