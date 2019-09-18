AI偵測糾正運動姿勢 本土智能健身鏡進駐Google辦公室

研發智能健身鏡的OliveX公司創辦人林基偉非首次創業，修讀電腦科學的他2012年開公司研發教授籃球技術軟件，惟因「籃球客戶市場較細」，公司在前年賣盤後，林基偉以自身從前害怕到健身中心經驗出發，「怕被人取笑，唯有在家看教學錄影」，萌生另一創業念頭︰開發健身智能鏡。

可播放6種運動短片 不收集用家數據

林基偉公司研發的智能健身鏡，高60厘米寬40厘米，能播放瑜伽、拳擊及近年大熱的高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training，HIIT）等6類運動的影片，配合前置鏡頭及人工智能，將人體骨架分成17個節點，按不同節點擺動或位置，分析其姿勢是否達標︰「一些動作幅度大、速度慢的運動如深蹲、開合跳，系統能夠提醒及糾正」，用家亦可透過健身鏡收看本地網紅運動教練直播課堂。林基偉強調，健身鏡不會收集用家數據。

其公司團隊聘請教練錄製逾千條運動短片作數據庫，讓人工智能系統深度學習。不過林基偉說系統仍有技術局限，如拳擊暫時未加入AI分析功能︰「因為拳速快，系統未必能及時捕捉。」林基偉說，現時訂購智能鏡的以商業客居多，目前共售出20塊，客戶包括Google香港辦公室及位於數碼港的艾美酒店。商業用戶定價每塊鏡約1.5萬元及月費700元；而個人客戶每費800多元，包租用智能鏡。

因近期反修例風波，零售、酒店、旅遊市道受挫，林基偉說對其生意「有點影響」，有大型屋苑會所原有意購買也「打住」，但他堅信「有危才有機」︰「以酒店為例，在房間或健身室裝設智能鏡方便客人隨時健身，也是吸客賣點。」

明報記者 高卓怡