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涉襲警「岳衣男」等3人提訊 數百人庭外聲援

【明報專訊】3名分別涉及反修例示威被控的男子，案件昨午在東區裁判法院提堂，其中周日晚在北角穿寫有「岳」字上衣、疑為讓其他示威者逃走而襲警的青年，獲准以1萬元保釋；另一名在沙田示威案中涉襲警的16歲青年亦准以5000元保釋，兩人均須遵守宵禁及禁足令。另一名在機場涉暴動的港鐵維修員則被拒保釋。數百支持者昨在法院大樓外聲援，大叫「義士加油」。

岳衣男准保釋 禁足炮台山一帶

周日（15日）晚上在北角發生的案件，被告為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生陳以晉（19歲），被控襲警、公眾地方管有攻擊性武器罪名各一項，指稱他在今年9月15日在七海商業中心外襲擊警員馬智聖，以及藏有攻擊性武器，即伸縮棍。他獲准以1萬元保釋，並須禁足油街、電氣道、木星街、英皇道之間位置，案件押後至10月29日再訊。據了解，陳當晚身穿有「岳」字的灰色T恤，涉從後用伸縮棍襲警，警員左肩受傷，陳逃走，警員追捕及制服他時再受傷。陳當晚被制服後頭破血流，昨應訊時則不見明顯傷勢。

機場示威案，港鐵維修員葉文亮（23歲）被控暴動、對他人身體加以嚴重傷害共兩罪，指控他於今年8月13日在機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區內，連同其他身分不詳的人參與暴動；以及非法及惡意對男子黃耀華的身體加以嚴重傷害。他被拒保釋，案件押後至10月28日再訊。據悉，涉案傷者為警員。警方在機場按低及拘捕一名示威者時，葉涉以電筒打涉案警員背部及推他一下，當時亦有一群人包圍及涉襲擊該警員，警員一度舉槍示警。該警員事後陰囊紅腫和頸擦傷等。

沙田示威案，學生李文謙（16歲）被控有意圖而傷人、非法集結共兩罪，指稱他於今年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓398號舖外，連同他人意圖使男子張歷恆的身體受嚴重傷害；以及與他人一同非法集結。李文謙獲准以5000元保釋，禁足新城市廣場及附近100米範圍，案件押後至10月28日再訊。據知，李涉在扶手電梯用拳腳和雨傘襲警，致警員鼻及臉骨折、左眼有血腫。

【案件編號：ESCC2144-46/19】

（反修例風暴）

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