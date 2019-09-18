尖沙嘴賓館：兩三月零入住 調查：七成酒店餐飲員工要放無薪假

酒店及餐飲從業員協會的問卷調查獲438名會員回覆，當中八成五是長工，一成五是兼職，九成受訪者表示要清例假和大假，逾七成更稱被要求放1至3天無薪假。

協會理事奚鴻泉說，今年上半年旅遊業旺，連帶酒店營業額也較理想，至6月發生反修例風波後，酒店入住率和房價暴跌，旅客憂風波惡化而取消訂房或改目的地。

協會秘書長葉柳青說，有尖沙嘴五星酒店曾於閒日單日入住率只有一成多。他又稱，過往國慶十一黃金周，四星級酒店房價可達1300至1600元一晚，五星達2000至3000元，最高可達4000至5000元一晚，今年暫估計四星跌至600至800元，五星跌至800至1000元。該會倡議政府設緊急失業援助基金，以薪金八成折算，上限1.4萬元，幫助有需要的從業員渡過難關。

員工：五星酒店關近半樓層

從事酒店業12年、在油尖旺五星級酒店工作的阿龍稱，現在是其工作生涯遇過最差的時候，其工作的酒店現約有8層關閉，約佔近半樓層，所有兼職已停工。由於入住率跌，房務工作需求亦減，他被調往其他部門幫忙，更聽聞有大堂經理被調去洗碗。

房價比較相宜的賓館經營同樣嚴峻。在尖沙嘴經營賓館的蔡小姐說，近兩三個月入住率為零，「整天掏錢出來賠」。她說過往十一黃金周都會爆滿，放假前幾天的房價更曾達近千元，惟現在根本無人預訂。其賓館分設在兩個單位，其中一個已改供家人自住。

賓館老夫婦炒清潔工自己做

另外，在尖沙嘴經營賓館30載的七旬陳氏夫婦（化名）亦稱生意慘淡，目前入住率僅一成多。陳先生說，現房價僅百多元一晚，請一個清潔工日薪約400多元，唯有先解僱清潔工，兩夫婦落手落腳做清潔。陳太說，賓館月租加燈油火蠟成本要6萬至7萬元，現每個月「蝕住做」，但幾年前才大裝修，且簽了6年租約，現在不想放棄。他們盼政府能減免商業登記及牌費，否則難以經營。

在尖沙嘴賓館工作11年的A小姐（化名）說，現比SARS更差，因當年租金及薪金沒那麼高，現在有些外國客訂了房的都要求退款。她說老闆要為佔用9個單位的賓館交租，「若撐不住都肯定會炒人」。

明報記者

（反修例風暴）