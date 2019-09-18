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港台外判司機中煙彈索償警方

【明報專訊】香港電台外判司機於6月12日的金鐘衝突中，在龍匯道一帶疑因頭部誤中催淚彈，造成嚴重傷害。他昨入稟區域法院，稱當時正進行採訪活動，因警方襲擊、疏忽，或違反《人權法》等行為，導致他承受傷害和損失，要求警方賠償。

原告為莊文龍，被告為代表警務處長的律政司長。入稟狀指，原告於2019年6月12日以港台司機身分，在中信大廈對面的龍匯道進行採訪活動，原告當時已身穿反光背心，以辨識自己的記者身分，於當日下午約4時遭警方發射的催淚彈擊中頭部，導致原告失去知覺。原告被送往瑪麗醫院急症室，承受嚴重人身傷害。

未透露索償金額 區院申索上限300萬

入稟狀又指，原告因警方的襲擊、疏忽、違反法定責任、違反普通法的謹慎責任，或違反《人權法》等行為，而承受傷害和損失，要求警方賠償損失，及支付訟費。他昨在入稟狀未有透露索償金額，不過區域法院民事案件的申索款額最高為300萬元。

翻查報道，現年49歲的莊文龍事後接受訪問時稱，他當日無法將採訪車駛離現場，故將車輛停在涉事地點的停車位，其後躲避催淚煙時遭疑似催淚彈擊中，形容事發期間感驚恐和混亂，想不到自己遠離示威人群亦受波及並失去知覺，在救護車上蘇醒後才得悉曾經心跳停頓，「差不多去了鬼門關又回來」。

【入稟編號：DCPI3075/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕索償訴訟 催淚彈 司機 香港電台 612事件

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