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醫生嚴正聲明「被聯署」撐警

【明報專訊】約600名醫護人員周一聯署登報支持警隊依法執行職務，但有網民發現其中7個醫生名字重複出現；另有聯署中的醫生昨在社交網站發「嚴正聲明」稱沒有簽署該文件。參與聯署的醫生佘達明證實，由於不同參與者透過即時通訊軟件整合聯署，當中出現重複，之後登報時會更正。他亦承認自己與有關「被聯署」醫生聯絡，在溝通上出現誤會，已向對方致歉。

參與者致歉 日後登報會更正

約600名醫護人員實名聯署登報聲明，形容警察被妖魔化，並支持警隊依法執行職務。急症科專科醫生衛家聰的名字在該實名聯署上出現，但衛家聰昨日在facebook發「嚴正聲明」，稱未有簽署該文件，並稱他支持政治光譜內所有朋友有發表意見的自由，不代表認同廣告所有內容。

衛家聰向本報表示，曾與前輩討論表示樂意溝通，但沒看過登報全文，亦沒說過參與聯署，聯署登報後有朋友通知他，才知自己的名字在其中。他說上述嚴正聲明不為割席，只想澄清。他對事件表示失望，反映「成件事思慮不周詳」。

承認有7醫生名字重複 「只用肉眼睇」

網民亦發現該聯署中最少7名醫生名字重複出現，包括羅志剛、郭紹江等，其中鄭君成更出現了3次。有份聯署的醫生佘達明證實，發現數名聯署的醫生名字重複，事緣不同參與者透過WhatsApp群組整理聯署，「唔同人一路加名上去，係有重複咗，我們只用肉眼去睇」。佘續稱，參與醫生正計劃再登英文版聯署，屆時會剔走重複名字。

佘達明承認自己與衛家聰聯絡時，在溝通上出現誤會，形容「是我的錯誤」並已向對方致歉。佘又說，再有另外兩名醫生聯署後，因其個人資料被放上網「起底」感恐懼決定退出聯署，如未來再登聯署時亦會減去衛家聰和該兩名醫生的名字。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警察 醫生 反修例風暴

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