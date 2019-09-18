8．31消防紀錄 事隔3日改傷者數 匿名消防稱「不尋常」 消防處：一貫做法

該紀錄詳細列出消防及救護人員以無線電向消防通訊中心報告的過程，部分條目的「Log Date Time（輸入日期時間）」為9月3日或9月10日。在9月3日晚上改動約10項內容中，主要涉站內傷者人數及傷勢等；而9月10日凌晨修改的3項條目，則涉消防處人員引述警務人員稱把傷者送到荔枝角站。翻查紀錄，消防處曾於9月2日及9月10日下午與警方舉行聯合記者會。

9月10日修改引用警方資訊

昨日記者會安排一名匿名消防處職員透過視像通話稱，過去更改事故紀錄，會標明「amend（修改）」，但是次曾被修改的條目卻沒有標明，亦不知修改前原來的內容。他解釋，條目只能由通訊中心職員或消防隊長級以上的人員修改，稱事故紀錄內容雖時有更改，但通常在事發後數分鐘或數小時內做，事隔3日或10日才修改屬不尋常。對於有紀錄因引述警務人員而修改，匿名消防職員表示，救護應以親眼目睹為準，不會依靠其他部門資訊。

事故紀錄顯示，8月31日救護指揮官進入太子站月台後，曾稱有9名傷者。紀錄顯示其餘救護人員於0時26分59秒入站，其後有約26分鐘紀錄空白，至凌晨1時2分24秒才再有紀錄，並稱現場只有7名傷者，相關紀錄都曾被修改。消防處人員稱，有機會是救護員入站後改以手提電話與通訊中心聯絡，或無在文件上列出，若有相關電話通話，必定有錄音，要求消防處釋疑。

救護人員入站後26分鐘無紀錄

消防處回覆表示，消防通訊中心會於有需要時與現場主管再核實資料及翻聽錄音，以補充或修正事故紀錄，稱是一貫做法，「並非有人在一知半解的情况下指為罕見」。消防處又稱，為確保8．31事件所提供資料的準確性，連日翻聽逾700條錄音，再三與現場主管核實所有行動過程，並把相關資料補充在行動紀錄。

消防處又稱，有自稱本處人員在不熟悉有關運作、當晚的行動細節及事故背景等情况下片面解讀行動紀錄，是不負責任的做法，作出嚴厲批評，亦表示極度遺憾。

明報記者

（反修例風暴）