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由拒戴頭盔到穿避彈衣 義務急救員冀守中立

【明報專訊】「First aid！First Aid！」在示威衝突現場總聽到有人召喚急救員。20多歲的Raphael（化名）每次大型衝突都會當急救員，為免影響其中立角色，他最初堅持不戴頭盔，但當示威場面愈來愈危險，他也開始戴起頭盔，近日甚至穿上避彈衣，「自己照顧不到自己，如何照顧病人？」過去百日，他見證愈來愈多示威者傷及頭部，警員亦對急救員態度變得強硬。

簡單急救包變10公斤裝備

5年前，Raphael在雨傘運動現場已當過急救員。自今年6月9日，每次大型衝突他都在場，身懷的由一個只有紗布和敷料等的簡單急救包，到現時全副裝備重約10多公斤。運動首兩個月，他不願意戴上頭盔，「不想警方覺得我懷有敵意」，想保持急救員的中立。

然而，一次Raphael在尖沙嘴警署外走過，一枚催淚彈由閘內射出，就在他眼前擦過。8‧11當日他和一名急救員在栢麗大道坐在石壆上，同伴突然慘叫，原來被催淚彈擊中胸口，腋下亦燒傷。「自己照顧不到自己，如何照顧病人？」於是，他在8月尾花約7000元購入頭盔及避彈衣。

傷頭增 不忿警亂抬重傷者

他一再強調急救員是中立的，故當他看見有急救員與示威者一起叫口號、搬物資，他認為非常不應該，「這樣會影響大家對在場其他急救員的觀感」。

運動持續逾百日，Raphael觀察到頭部受傷的示威者愈來愈多，「打到頭皮裂開都有」，而警察對急救員的態度亦變得強硬。他憶述6月9日當晚，即使自己沒穿反光衣，警方亦容許他留在示威現場。至7月28日西區衝突，他難忘有4名速龍制服一名女示威者，見她下肢不能動，Raphael擔心其脊椎神經受傷，故要求警方在救護車到場前不要移動女子，惟警方威嚇要拘捕他，把他推走。Raphael回頭一望已見兩個警察抬走女子，留下生氣的他。

（反修例風暴）

相關字詞﹕急救 反修例運動

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