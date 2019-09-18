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傘運絕望重見希望 示威者：願畢生為港追尋

【明報專訊】反修例運動持續逾100日，核心示威者經常在「槍林彈雨」中聚頭。在K（化名）眼中，5年前的雨傘運動是一次失敗，此後她甚至不願踏足金鐘。今年6月9日，百萬人上街，是她傘運後首次再遊行，當晚再置身衝擊現場，她說猶如一記當頭棒喝，把她從傘後陰影拉出來。她一度覺得傘運時有人在金鐘清場後留下「We will be back」這句話很荒謬，但反修例運動已使「抗爭融入生活」，即使這一波運動結束，她認為「我哋會不斷『be back』」，她會用畢生追尋。

傘運陰霾 不願踏足金鐘

20多歲的K是自由工作者，是6月9日一百萬人遊行的一分子，「（傘運後）好久沒有參加遊行，也好久沒見過如此多人的遊行」。遊行後她和同行友人留至晚上11時，政府出聲明稱修訂《逃犯條例》方案將如期二讀，隨即有人在龍和道搬鐵馬。那時那刻，K腦海中盡是5年前雨傘運動的畫面，她憶起仍在學的自己曾在此參加罷課集會，也留宿過。「我已經有一段時間無回到金鐘。」傘後的她即使經過此地也不願久留，「這裏發生過一些事，但失敗了，好遺憾」。那夜，K覺得要與眼前的人共同進退，於是上前搬起人生第一個鐵馬，參與當晚的衝擊行動。

6月9日後，K全心投入反修例運動，她形容自己角色多變，有時是「和理非」，亦曾在前線做傳遞物資、淋熄催淚彈的「救火隊」等。反修例運動至今持續3個多月，但在K眼中，這只是很短的日子，而傘運的無力感都被清除了；「以前我覺得講『We will be back』好ridiculous（荒謬），但就算今次完咗，我哋都會不斷『be back』」，因為大家把抗爭融入生活」。

首自覺香港人 抗爭融入生活

在體力、時間有限時，K即使未能出席每場示威，都在生活中抗爭，「可以（搭港鐵時）『跳閘』、每晚10時大叫口號，或罷買某些商店」。K說，其實香港人對港鐵或中資公司早已不滿，但未有人付諸行動去杯葛，「今次感覺到有好多同伴一起」。

K說父母皆為「藍絲」，因此她一直沒有透露自己去示威。

一次母親指着電視新聞中的示威者說要「拉佢哋去打靶」，她明白雙親不知道女兒是示威一分子，「雖然他們不是在說我，但我覺得就是在說我」。運動開展後，K甚少回家，免生摩擦。

百天以來，K說第一次真正覺得自己是香港人，「因為有人願意為此身分犧牲前途，甚至性命，令我覺得自己也是香港人一分子」。她說永遠沒法忘記這個夏天，「就如有人經歷六四，會用畢生去追尋平反，我也會用一生去追尋」；至於終極目標為何，K說希望可以「將香港這場革命輸出中國內地、輸出國際」，推翻共產黨，實現民主。

（反修例風暴）

相關字詞﹕雨傘運動 示威者 反修例運動

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