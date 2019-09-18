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警官：警民互信難重建 獨立調查是出路

【明報專訊】反修例示威焦點已演變至抗議警方濫暴。有資深警官說不反對政府成立獨立調查委員會，認同可作為緩和社會氣氛的出路，「解鈴還須繫鈴人，社會充滿憤恨，而警察一直執法，怎會令市民開心？只會加強對立。」他認同警隊形象已「一鋪清袋」，在惡性循環下，警民難重建互信。

警方「踏浪者行動」執行數月，動輒召5000警力候命，一更至少12小時。這名受訪資深警官形容今次與2014年佔領運動大有分別，當年警民對峙為主，未有如現在頻繁動武。他說前線警員受壓變得暴躁，「尤其是受襲時會激動，又擔心被人搶犯」。

曾領速龍 憂衝動擦槍走火

今次警方多次派出「速龍小隊」，他們在無展示警員編號或遮蓋面容下使用武力，被外界抨擊。他說，速龍小隊是針對反恐的部隊，「他們不是會說『先生，請你唔好』的人」，過去很少接觸市民，出動時往往是最緊張關頭，「他們的訓練不是講PR或服務質素」。作為曾帶領速龍小隊的指揮官，他承認曾擔心成員較衝動，「怕擦槍走火」。

警民關係惡化，雙方以「曱甴」、「黑警」相稱。作為警官，他說前線警員已敵視及標籤示威者，同時有同袍被「起底」，認為在這惡性循環下，警民難重建互信。他曾駐守政府總部，亦被示威者指罵多個小時，但他說不會叫示威者「曱甴」，亦會勸前線不要理會指罵。

管理層心明元朗事件做得差

「黑警」之說，在於有市民認為警黑勾結，常以7．21元朗襲擊作例證。就元朗事件，他說「在我們心目中一定係做得差，管理層不是盲的……（兩個軍裝警員）怎可以走咗去？」他說當日部署令管理層懊惱，盼盡快拘捕並起訴行兇者。

這名警官亦是家長，除了對社會感悲觀，亦替子女擔心。他說校園已變得政治化，會擔心子女被欺凌，或因年幼人云亦云。他說同僚已在討論送子女留學，他亦開始考慮。

面對如今局面，警隊置於政治漩渦中，他認同成立獨立調查委員會是出路，「我這樣說好像很大逆不道，背離祖籍，雖然我是警察，但作為理性、受過教育的市民，我認同是一個出路」。他說明白前線警員對此極抗拒，而員佐級警員有逾2萬人，「警隊需要他們在前線打仗，失去軍心誰幫你打？」他認為獨立調查委員會較監警會的審視廣，同時可回應社會訴求，緩解衝突，亦可問責政府。他嘆道﹕「解鈴還須繫鈴人……在市民心中，政府要說服大眾、要對大眾問責，如真的有九成市民支持成立，那就考慮下吧。」

（反修例風暴）

相關字詞﹕獨立調查委員會 速龍小隊 警民衝突 反修例風暴 反修例運動 反修例

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