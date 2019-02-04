風波百日 警射3100催淚彈590橡膠彈 拘1453人三成學生 70人控暴動

明報記者 何郁慧 艾博瑜

示威者擲汽油彈亦大增

過去3個月，幾乎每個周末都有示威活動在各區爆發，警方都要清場驅散，而報稱為了拉遠警員與示威者距離，減少正面衝突，警方大量施放催淚彈。據警方消息，自6月9日至本月16日這100日內，警方共施放約3100發催淚彈，另發射約590發橡膠子彈、約90發布袋彈和約290發海綿彈（見表）。與此同時，示威者的武力亦不斷升級，擲汽油彈數量由8月25日荃葵青示威約40多個，增至8月31日在多區擲約100個，單是周日（15日）在港島亦有約80個。

水炮車或增催淚劑分量

有警隊中人稱，以往處理示威多使用催淚彈、橡膠子彈，以至要埋身肉搏，現在則多了選項，水炮車可拉遠前線警員與示威者距離。他說水炮車效力未盡用，暫只用了約一半，周日有添加小量催淚水劑，未來或再增加分量。

拘捕及檢控方面，截至前日，警方在記者會上透露已就行動拘捕1453人，據悉其中約200人已被檢控，逾70人被控暴動罪。被捕者當中，約400人報稱學生，16歲以下有逾40人，最年輕的僅12歲。

40被捕人未滿16歲 250警傷

連串衝突引致約250警員受傷，數人傷勢嚴重，包括6月9日一名警員在立法會被踢頭，面骨爆裂，至今未復工；而7月14日在沙田新城巿廣場被示威者咬斷手指的警員，亦未復工。

（反修例風暴）