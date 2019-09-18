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沈旭暉推「2047未來研究」 不同光譜學者訪談「有stakes」年輕人

【明報專訊】國際關係學者沈旭暉昨在facebook公告，會推展一個有關2047年的「未來研究計劃」，稱想讓香港「真正有stakes的人」，特別是反修例運動的年輕參與者，道出對未來的想像，再將報告送交香港、北京和國際社會。他已邀請港大法律學院教授陳弘毅、港大醫學院長梁卓偉、公務員事務局前局長王永平等10個不同光譜的學者組成「steering panel（指導小組）」，保證研究計劃的代表性。

學者組「指導小組」 報告交中外

特首林鄭月娥上月邀請運房局前局長張炳良等人會面，分享對搭建對話平台的想法，沈旭暉早前稱他獲邀但拒參與。他昨在fb批評，對話平台形式主義、有政治正確的紅線，如政府不正視真正的「制度性Root Cause（根本原因）」，及警察執法引發嚴重爭議等問題，衝突永不會停止。

沈籲京港勿自欺欺人 應理解港人真正想法

沈旭暉稱，研究計劃希望受訪者分享如何理解運動的根本原因、他們在運動的經歷、最大訴求，及認為2047年香港的理想前景。他說，特區政府、北京也應對新一代持份者的真正想法有全面理解，不應自欺欺人。

他解釋，「steering panel」會招募學者當義工，讓他們以任何形式，訪問一個和他有互信的學生、年輕人或運動參與者；參與學者整理訪談內容後，會提出其從各自專業領域出發的剖析，以及個人回應。

陳弘毅表示，他贊成政府成立對話平台，但認為此研究有補足作用，研究不是為當下局勢提出解決方案，而是探討香港未來，是「非政治性」的研究。

（反修例風暴）

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