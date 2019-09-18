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「飛天南」涉元朗暴動被捕今提堂

【明報專訊】7月21日元朗有白衣人在西鐵站涉嫌「無差別」襲擊市民，警方被批評到場遲緩。事發近兩月，警方昨日再拘捕一名57歲男子涉嫌參與暴動，據悉，被捕男子為當晚突然昏迷的叔父輩「飛天南」。警方昨深夜發稿稱，飛天南暫控一項「參與暴動」，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。

至今32人被捕 6人控參與暴動

警方昨表示，新界北總區重案組人員經進一步調查後，昨於大埔拘捕一名57歲本地男子，涉嫌「參與暴動」，現正被扣留調查。案件至今共有32人被捕，其中6人被控「參與暴動」。

7月21日當晚，一群白衣人和黑衣人在元朗西鐵站J出口附近地面互相拋擲物品，其間人稱「飛天南」的57歲男子突然倒地，救護員為他施以心外壓急救。據悉他本身有心臟病，當晚曾兩度停止心跳，情况一度危殆，因其中一條心血管閉塞而要「通波仔」，在屯門醫院深切治療部留醫，其後蘇醒。

另外，元朗事件當晚，立法會議員何君堯被人拍到與白衣人握手，何否認有參與事件。何君堯位於荃灣西樓角路荃豐中心內的辦事處翌日遭人破壞，包括一幅玻璃被擊毁。新界南總區重案組經調查後，前日於柴灣區拘捕一名18歲姓朱本地男子，暫控一項「刑事毁壞」罪，案件今日上午在沙田裁判法院提堂。

淘大衝突再拘1男 涉協助罪犯

至於上周六九龍灣淘大商場衝突，警方昨早在沙田再拘捕一名31歲姓張本地男子，涉嫌協助罪犯，至今已拘捕24人。

（反修例風暴）

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