港聞

港聞一

下一篇 上一篇

監警會調查納8‧31 擬審視月台片段

【明報專訊】監警會由特首責成審視本港近期發生的反修例大型公眾示威活動，據悉近日惹起「打死人」以至「毁屍滅迹」傳言的太子港鐵站速龍警員衝入車廂打人的8‧31事件，監警會已決定納入調查，並擬審視警方已取得的肇事月台閉路電視片段。另外，針對有警員執勤時被批評沒有展示警員編號，監警會主席梁定邦在會上表示，參與調查的海外專家組主席Sir Denis O'Connor將蒐集海外類似部隊展示警員身分的做法。

須匯報個案中「疏忽職守」111宗佔最多

監警會昨日舉行公開會議，公布截至周一（16日）共接獲623宗涉及反修例示威的投訴個案，其中224宗是須匯報投訴，其餘是須知會投訴。須匯報的個案涉及324個指控，以疏忽職守的指控佔最多，有111宗，其中54宗涉及7．21元朗白衣人打人事件，全部涉及疏忽職守。其次是行為不當的指控，有83宗。另外，監警會向公眾呼籲提供有關反修例運動的資料，至今接獲逾1700份資料。

警：速龍頭盔加編號 只供當日辨別

警務處監管處處長劉賜蕙在會上表示，有別於防暴隊的制服設有擺放肩章的位置，速龍小隊的制服設計以方便戰術為目標，並沒有展示警員編號的地方。鑑於公眾關注，警方在速龍小隊的頭盔後面加設編號，以當日工作時間、個別任務編配給各個隊員，編號只供當日辨別，她表示，做法仍在試驗階段，在整個反修例行動完結後會再檢討。

監警會運作及程序諮詢委員會主席許宗盛表示，最理想是警員身上可展示所有身分詳情。監警會無權要求警方如何設計制服，以便展示警察資料，「處長（劉賜蕙）說會跟進，我只能追她跟進」。至於防暴警員不展示警員編號的問題，委員劉文文直言「不理想」，認為投訴人需辨別到警員身分。不過她表示，以往曾有投訴人無法提供警員資料，最終投訴警察課有辦法找出有關警員身分的個案。

警：至今無休班警用警棍

對於警方向休班警派發警棍，梁定邦表示事前未有獲悉，劉賜蕙在會上表示，至今沒有休班警使用過警棍，稱網上流傳的個案都是便衣警員。

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗襲擊 速龍小隊 監警會 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

林鄭下周落區對話 料晤逾百市民 平台分3種 社區對話自由報名 稱有準備「有人動員等我」
林鄭下周落區對話 料晤逾百市民 平台分3種 社區對話自由報名 稱有準備「有人動員等我」
警心理學家：磚頭掟入宿舍 4歲童現壓力徵狀
警心理學家：磚頭掟入宿舍 4歲童現壓力徵狀
黃之鋒赴美聽證會 促通過香港人權法案
黃之鋒赴美聽證會 促通過香港人權法案
民建聯晤美領事 稱法案通過中央或反制
民建聯晤美領事 稱法案通過中央或反制
「飛天南」涉元朗暴動被捕今提堂
「飛天南」涉元朗暴動被捕今提堂
沈旭暉推「2047未來研究」 不同光譜學者訪談「有stakes」年輕人
沈旭暉推「2047未來研究」 不同光譜學者訪談「有stakes」年輕人
風波百日 警射3100催淚彈590橡膠彈 拘1453人三成學生 70人控暴動
風波百日 警射3100催淚彈590橡膠彈 拘1453人三成學生 70人控暴動
警官：警民互信難重建 獨立調查是出路
警官：警民互信難重建 獨立調查是出路
傘運絕望重見希望 示威者：願畢生為港追尋
傘運絕望重見希望 示威者：願畢生為港追尋
由拒戴頭盔到穿避彈衣 義務急救員冀守中立
由拒戴頭盔到穿避彈衣 義務急救員冀守中立
8．31消防紀錄 事隔3日改傷者數 匿名消防稱「不尋常」 消防處：一貫做法
8．31消防紀錄 事隔3日改傷者數 匿名消防稱「不尋常」 消防處：一貫做法
醫生嚴正聲明「被聯署」撐警
醫生嚴正聲明「被聯署」撐警
港台外判司機中煙彈索償警方
港台外判司機中煙彈索償警方
尖沙嘴賓館：兩三月零入住 調查：七成酒店餐飲員工要放無薪假
尖沙嘴賓館：兩三月零入住 調查：七成酒店餐飲員工要放無薪假
6至8月整體失業率無升跌
6至8月整體失業率無升跌
涉襲警「岳衣男」等3人提訊 數百人庭外聲援
涉襲警「岳衣男」等3人提訊 數百人庭外聲援
中大新法產檢更靈敏 可驗胎兒微基因缺失
中大新法產檢更靈敏 可驗胎兒微基因缺失
AI偵測糾正運動姿勢 本土智能健身鏡進駐Google辦公室
AI偵測糾正運動姿勢 本土智能健身鏡進駐Google辦公室
棚架墜石擊中住戶 與裝修工動武4人被捕
棚架墜石擊中住戶 與裝修工動武4人被捕
炒菲傭被索償 僱主：賠錢亂港規矩
炒菲傭被索償 僱主：賠錢亂港規矩
連儂隧道爭執 六旬漢遭淋膠水
連儂隧道爭執 六旬漢遭淋膠水
九一八前夕 抗日英烈碑被噴「反送中」
九一八前夕 抗日英烈碑被噴「反送中」
騙財騙色 假法師囚38月
騙財騙色 假法師囚38月
助上司扮死騙保 婦囚25月
助上司扮死騙保 婦囚25月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】真清潔活動 同何君堯劃清界線
【Emily】真清潔活動 同何君堯劃清界線
【Emily】行會成員評分見新低 湯家驊跌21分最多
【Emily】行會成員評分見新低 湯家驊跌21分最多
【Emily】港鐵列車出軌 內地網民入「暴徒」數
【Emily】港鐵列車出軌 內地網民入「暴徒」數
【Emily】區選近了 街邊橫額抹黑民協兩人
【Emily】區選近了 街邊橫額抹黑民協兩人