監警會調查納8‧31 擬審視月台片段

須匯報個案中「疏忽職守」111宗佔最多

監警會昨日舉行公開會議，公布截至周一（16日）共接獲623宗涉及反修例示威的投訴個案，其中224宗是須匯報投訴，其餘是須知會投訴。須匯報的個案涉及324個指控，以疏忽職守的指控佔最多，有111宗，其中54宗涉及7．21元朗白衣人打人事件，全部涉及疏忽職守。其次是行為不當的指控，有83宗。另外，監警會向公眾呼籲提供有關反修例運動的資料，至今接獲逾1700份資料。

警：速龍頭盔加編號 只供當日辨別

警務處監管處處長劉賜蕙在會上表示，有別於防暴隊的制服設有擺放肩章的位置，速龍小隊的制服設計以方便戰術為目標，並沒有展示警員編號的地方。鑑於公眾關注，警方在速龍小隊的頭盔後面加設編號，以當日工作時間、個別任務編配給各個隊員，編號只供當日辨別，她表示，做法仍在試驗階段，在整個反修例行動完結後會再檢討。

監警會運作及程序諮詢委員會主席許宗盛表示，最理想是警員身上可展示所有身分詳情。監警會無權要求警方如何設計制服，以便展示警察資料，「處長（劉賜蕙）說會跟進，我只能追她跟進」。至於防暴警員不展示警員編號的問題，委員劉文文直言「不理想」，認為投訴人需辨別到警員身分。不過她表示，以往曾有投訴人無法提供警員資料，最終投訴警察課有辦法找出有關警員身分的個案。

警：至今無休班警用警棍

對於警方向休班警派發警棍，梁定邦表示事前未有獲悉，劉賜蕙在會上表示，至今沒有休班警使用過警棍，稱網上流傳的個案都是便衣警員。

（反修例風暴）