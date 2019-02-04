林鄭下周落區對話 料晤逾百市民 平台分3種 社區對話自由報名 稱有準備「有人動員等我」

學界不參與：警濫捕非對話能解決

民主派重申不會參與，因民意已很清楚；有學生代表稱，學界有共識不會與林太見面，強調警察濫捕等問題，不是對話能解決，最低要求是成立獨立調查委員會。

林鄭月娥昨在行會前會見傳媒，她強調對話平台有三大原則，包括對話的對象要廣泛、不分階層、立場；過程盡量公開透明；議題開放，希望能百花齊放。她說3種形式同步進行（見表），包括市民自由報名的對話，每次預計100至200人，首場對話下周舉行，詳情稍後公布。

強調嚴正執法 讚警不偏不倚

林太稱，政府歡迎社會各界可以提供更多平台，鼓勵更多對話，因為「對話一定比對抗好」，只要情况許可，她和司局長都會積極考慮參與。她強調對話平台並不等於毋須嚴正執法，「今日放在我們眼前，首要仍然是遏止暴力」。被問到如何評估她走入社區的民情，她認為「有人會動員來等我」，而她和同事都有足夠的心理準備。另外，林太昨日又提到警隊執法不偏不倚，認為坊間有對警隊極不公道的批評，她說完全不同意，亦非常肯定警隊的工作。

蔡子強：緩和局勢作用有限

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，特首提出3種對話形式「無壞」，但對緩和現時局勢作用相當有限，因現時是反警暴運動，不是透過討論房屋等問題可解決。他又質疑，政府有很多「政治禁區」，即使市民講出意見，但政府未必會做，如成立獨立調查委員會的訴求，政府「聽不入耳」。

蔡子強稱，第一種對話形式難度最高，官員落社區對話要有胸襟，預了被圍、被當「沙包」，若政府做了一兩次就退縮會有反效果。他認為，科學抽取代表不同階層的市民對話是新做法，但若政府抽樣會無公信力，建議政府委託學術機構進行。

指轉移焦點 民主派重申杯葛

中大學生會會長蘇浚鋒說，不會報名參加，政府現時雖然做到公開對話一步，但學界仍有要求政府不檢控示威者的前設，有共識不會與林太見面。至於會否到場示威，他稱不排除，但要視乎政府安排。

民主派會議召集人毛孟靜認為，對話平台是「政治誘餌」，將轉移社會焦點，強調「政治問題應政治解決」，她聽不到民主派會踴躍參加。民主黨主席胡志偉稱，該黨會杯葛，斥林太無正視示威者訴求，未有順應民意，解開政治死結。

民建聯主席李慧琼說，用什麼方式對話，都視乎對象是否接受，如邀請區議員出席對話會，未必獲得積極回應。她認為，小、中範圍落區政府都應該做，認為不是一次或一種方式就能解決深層次問題。她希望給予政府機會先開始，建議政府可作線上（網上）、線下溝通。

明報記者

（反修例風暴）

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