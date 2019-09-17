【Emily】聽市民心聲 不赴林鄭對話會 美娟周三直播 睇唔到留言

將致電留號碼者

工聯會fb噚日預告Alice聽晚8點會做直播，稱社會衝擊已有三個幾月，有啲唔同政見嘅朋友、家人甚至夫妻都因為唔同睇法而鬧交，所以Alice會開咪，聽大家講吓感受，仲預告會有神秘嘉賓，而呢個嘉賓喺衝擊事件中亦曾引起迴響。佢哋呼籲有興趣分享諗法嘅市民，可以私訊電話同想講嘅內容去工聯會fb專頁，節目時就會打畀佢哋。

有神秘嘉賓

Alice同Emily講，呢個直播環節諗咗好耐，話近排好多人都搵佢傾偈，但唔敢公開表達意見，而佢覺得唔出聲唔可以解決問題，所以希望設平台等大家安全地表達心聲。咁做直播會唔會同網民即時互動、回應留言？Alice笑言呢次直播好土炮，技術問題令佢唔可以一路直播一路睇留言。至於呢個畀人訴心聲嘅環節會唔會長期搞，Alice就話要視乎反應，若有好多人留完電話都係玩嘢，就未必會再搞。