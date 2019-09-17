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港聞
2019年9月17日星期二
港聞二
超市「刪除價」非「原價」 最高誇大1.6倍 消委：商品例執法指引需釐清
消委5年前發現問題 內地「原價」須有交易
200元記憶棉枕 勝1500元貴價貨
斥監警助長濫權 林卓廷促重查警打記者案
大專生鬼屋喪命裁死於意外 海洋公園：深表難過 已賠償
菲傭被炒越洋作供索償 前僱主：女兒遭指插下體
警檢2500萬元可卡因拘一人
商廈智能地板 踏步即發電 公共空間安裝 供大眾充電
七成中小企認同「科技是發展基礎」 飈20百分點
專欄：比特幣洗版廣告的玄機 ／文：章濤
房委擬設機制 定期查核輪公屋者
內部宣傳擅用勁揪體 港鐵道歉
尊子漫畫
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【Emily】議辦遭刑毁 慢必問「報警否？」
【Emily】何君堯愛駒明出賽 網民稱入場打氣
【Emily】談青年工作 劉鳴煒：由下而上更有效
【Emily】港大教授發現新物理現象 獲「中國諾貝爾」
【Emily】推廣美食 港「包」參加里昂美食節
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【明報專訊】（請看附圖）
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超市「刪除價」非「原價」 最高誇大1.6倍 消委：商品例執法指引需釐清
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