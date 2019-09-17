內部宣傳擅用勁揪體 港鐵道歉

繪製「勁揪體」的多媒體設計師Kit Man昨於facebook上載一張港鐵同樂日印刷品，其標題「老友鬼鬼」疑用了「勁揪體」，但字體網頁已列明若大公司使用，要以大公司價錢付費，而港鐵沒有付費。他又稱，「佢想課（金）我都唔賣喎」、「宜家咁樣用咗，條數一定要找」，並標籤「要律師出信有冇介紹」。

港鐵昨回覆稱，早前一名職員為內部員工活動設計標題，以網上搜尋到的字體作設計藍本，事先未聯絡有關字體設計師，港鐵謹此致歉，並即時內部調查及適當跟進，包括停止再印刷有關標題，亦會主動與字體設計師跟進。

至於會否向港鐵採法律行動、對字體被挪用感受、是否從沒收過港鐵或代表公司洽購版權，Kit Man稱暫不方便透露，要先查詢律師意見，免影響日後程序。

「勁揪體」官方網頁稱，該字體原名「獻醜體」，意即字很廢很醜仍可堅守公義，寓意廢青不必到衣食無憂方能關心社會，字體首見於2014年佔運「我要真普選」橫額。網頁亦列明因應不同層級和不同授權有不同價格。