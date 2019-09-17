房委擬設機制 定期查核輪公屋者

房委會資助房屋小組本周五討論建議。根據規定，公屋申請者由提交申請至簽訂租約當日，任何時段都必須符合申請資格，房屋署編配單位前，會邀請申請人接受詳細資格審查會面，未能通過的申請者會被取消。

近5年詳細資格審查 18%撤資格

據了解，過去5年房委會共邀請近14萬申請者接受詳細資格審查會面，逾2.51萬名申請者遭取消資格，佔整體約18%。遭取消資格個案中，有近1.06萬宗是缺席詳細資格審查會面，亦有5840宗是入息或資產超逾限額。

不過，按現行做法，因入息或資產超逾限額而遭取消申請的個案，其申請先被凍結半年，申請人可於隨後1.5年限期內，提出恢復申請要求。據房委會資料，過去5年該5840宗遭取消個案中，有5750宗獲恢復申請，遭外界批評該機制或對其他申請者不公，認為應盡量防止有申請者故意減少入息及資產再恢復申請。

倡隨機抽查候逾2.5年者

據了解，因被取消個案佔相當大比例，房委會認為若能及早甄別申請者或撤銷申請，可更準確計算輪候公屋者數目，建議引入定期查核機制，隨機抽選5%至10%已輪候公屋逾2.5年而未來1年內尚未到達詳細資格審查階段的申請者查核，署方會發信要求他們申報最新入息及資產狀况，若申請者不交回申報表或已不符合申請資格，會遭取消申請；但署方建議「高齡單身」及「共享頤年」的長者申請可獲豁免。

恢復申請期限倡縮至半年

另外，房委會並建議縮短恢復申請期限，包括提出由現時1.5年限期縮至半年，或延長凍結期由現時半年至1年等，以及只准要求恢復申請一次，取代現時可多次恢復申請的做法；並建議接獲恢復申請要求1年內，以隨機及分批方式處理恢復申請要求。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝回覆本報查詢稱，有關建議是風險為本的抽查，以確保公屋資源運用恰當，但認為對縮短現時整體輪候時間沒有幫助，申請者亦不會因此較快獲編配。