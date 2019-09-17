專欄：比特幣洗版廣告的玄機 ／文：章濤

這些廣告介紹的，是一種以比特幣為本的投資工具，透過類似外匯買賣中的套戥策略，於加密貨幣市場獲利。不過我關注的，是當中提及了某知名銀行欲堵塞此「財富漏洞」，甚至打電話截停。

這部分內容之所以有趣，在於它點出了加密貨幣目前在香港的模糊定位——假如它不合法，那處理的應是官方監管機構，如證監會；假如它符合法規，那何以銀行會出手阻撓？我認為，當中或者牽涉到兩個擔憂。

其一是擔憂這類新穎投資產品或會成為洗黑錢工具，其二是這類投資行為完全脫離於現有銀行體系，假如投資者一窩蜂擁至，會令資金大量流出而衝擊金融體系，這類「離場」的資金短期內不會回到體系當中，但傳統銀行在嚴密監管下，不可能短時間內推出相近產品，以在這場新舊經濟之爭中分一杯羹。換言之，對於在舊有金融體系中的既得利益者而言，這些以加密貨幣為本的投資工具直接動搖到他們的利益。

然而，我們不是執法者，又非既得利益者，這些資訊當下對大家或者沒有切身影響，但亦是一個強烈的信號，提醒我們要好好裝備自己︰不論是將之視作生財工具，抑或想在它徹底影響生活前作好準備，亦要認真看待，思考如何在加密貨幣這個不能逆轉的科技、經濟大勢中好好自處。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]