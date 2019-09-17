七成中小企認同「科技是發展基礎」 飈20百分點

Google料因數碼營銷電子支付流行

近期反修例風波持續，其中創科局裝設的「智慧燈柱」被質疑是收集市民數據作監控。被問到局勢會否打擊香港智慧城市發展，Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）說仍然樂觀，只要政府收集數據時有具透明度及保障私隱的準則，便能釋除公眾疑慮。無論香港經濟處於繁榮或復元期，Google會繼續在港投資。

Google香港2017年起發表智慧數碼城市白皮書，昨日發表的第三份報告，訪問1000名香港市民、100間中小企及99間企業。研究發現，七成受訪中小企認同「科技是公司的發展基礎」，分別有45%及44%公司稱已準備發展數碼營銷及電子支付。尉俐妮分析，手機普及下，中小企亦想把握機會「發圍」。另有89%企業將在未來兩年增加數碼轉型投資，最多企業考慮發展人工智能。

大半企業稱難聘STEM人才

尉俐妮說，雖然港企有意做數碼轉型，但因人才短缺遇阻，64%企業及51%中小企反映在招聘與STEM（科學、科技、工程及數學）相關人才相當困難，建議港府要加強編程及AI人才培訓。

64%人用App登機訂房

研究亦顯示，港人在生活應用科技機會增，包括旅遊、零售、金融等領域（見表）。其中旅遊的應用增速度最快，今年有64%受訪者稱會用應用程式訂酒店、網上預辦登機等，比2017年的42%增22個百分點。另有逾半受訪者說會在零售方面使用科技，如網購等。