商廈智能地板 踏步即發電 公共空間安裝 供大眾充電

商廈今年初落成，樓高23層，有兩層商場及1層休憩平台，其中設於3樓的休憩平台面積達2.4萬呎，是開放予公眾的半戶外空間。商廈由領展及南豐集團發展，領展項目及營運總監黃漢強表示，九龍東屬「第二個商業核心區」，未來「海濱匯」附近將有大型體育場地，故為配合地段特設休閒層，更早在設計階段已委託可持續建築設計顧問「奧雅納（Arup）」引入智慧商廈元素。

行10步可支援手機講1分鐘

休憩平台分靜態及動態區，靜態區有座椅可供公眾休息、進餐等；動態區則設軟墊地板、60米緩跑徑、單車機等，公眾人士可在該區做運動。黃漢強表示，緩跑徑其中40米的直路裝設英國初創企業Pavegen研發的智能地板，為香港首次引入，在地板上行走、跑步、跳動時可發電。黃說，地板由三角地磚拼砌而成，底部分別安裝3個電磁發電器，腳步的重量會使發電器旋轉而產生電能，行走約10步可支援智能電話通話1分鐘，電力會儲在電房的電池，供該層公眾人士充電、使用小型電器等。

「無葉風扇」機翼形狀製持續氣流

商廈毗鄰觀塘繞道，休憩平台安裝了奧雅納自行開發的「無葉風扇」。奧雅納可持續建築董事鄭世有表示，有別一般以旋轉扇葉帶動的空氣流動，設計運用空氣動力學原理，以飛機機翼形狀設計，可製造持續高風量的氣流，亦可過濾空氣，同時為動態區設「風閘」，避免有大量懸浮粒子的空氣進入。商廈休憩平台目前尚在整修，待商場商戶進駐後一同正式開放。

明報記者