菲傭被炒越洋作供索償 前僱主：女兒遭指插下體

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱。申索人事後多次向被告追討數項賠償，只獲賠1800元欠薪，故入稟向被告申索代通知金、津貼、機票、薪金損失等共約8.5萬元。身在菲律賓的申索人以視像會議參與審訊，並由香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada代表到庭盤問被告及證人。

官質疑無即炒 被告：沒人照顧女兒

操普通話的被告在庭上說，申索人在受僱期間裝作不懂做飯、沒有花時間跟女兒玩；洗衣服時未把洗衣粉洗去，導致女兒皮膚敏感；女兒亦多次投訴，稱申索人協助她洗澡時以手指插其下體。被告又稱，申索人兩度於洗髮乳中加入不明物體，令被告「頭皮很痛」；事件首揭發後，被告以廣東話問「你為何這樣做？」，申索人跪地求饒；被告於9月22日再發現時報警處理並解僱申索人。

審裁官另質疑，以手指插其女兒下體事件嚴重，為何沒有即時解僱申索人，被告稱「要上班，如果我炒她，沒有人照顧女兒」。被告10歲女兒於屏風後作供，她說申索人協助她洗澡時曾2至3次以指甲「刮」其下體；她曾告知被告，亦因下體痕癢3次求診。被告女兒又稱使用洗髮乳後曾頭皮疼痛、痕癢。申索人今天將以視訊作供，審訊今續。

【案件編號：LBTC 3464/16】