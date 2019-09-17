大專生鬼屋喪命裁死於意外 海洋公園：深表難過 已賠償

海洋公園昨發表聲明稱對意外深表難過，向死者張朝傑(終年21歲）家人致以深切慰問；園方一直與死者家人保持聯繫，提供協助以照顧他們所需，並已完成是次意外的賠償事宜。昨日是死者死忌。死者父親張錦芳離開法院時被問及感受，沒有回答便離開。

守分岔口演員站錯位 未見死者經過

死因裁判官周慧珠綜合證供重組案情，事主張朝傑於2017年9月16日下午在鬼屋獨自從2號滑梯滑下，沿路離開，惟原本駐守分岔口的演員站錯位置，躲在布簾後，見不到事主經過。另一邊廂，事主因見不到演員，前方往3號滑梯的通道有燈光、沒有布簾，但右轉出口方向的通道則有布簾遮掩，事主誤以為有光的地方為正確路線，故沒有右轉。

獲指示方向未理會 遭誤當職員

周官續說，駐守3號通道的演員曾探出半身嚇逆行的事主，亦伸出右手指示方向，不獲事主理會，誤以為對方是職員；但事主未必知道該動作是指示方向，可能以為是「嚇人」動作。事主終走向3號滑梯，走近機件位置，滑梯操作員原本從閉路電視見到有「身影」，但懷疑是「撞鬼」，揭開布簾查看無人。周官刻意提到，1樓控制室可以觀察所有閉路電視畫面，但案發日無人留意到事主行錯路。最終滑梯上層活動板下降，擊中事主背部，他送院同日不治。周官裁定事主死於意外，死因為背部受傷。

演員：去年訓練完成需簽紙

涉案鬼屋演員之一易先生接受本報訪問時稱，案發當日鬼屋停開，初時以為是機件故障，導演解釋有人在機槽暈倒，演員很擔心及為他祈禱；其後得悉他離世，部分演員情緒激動，有人激動落淚，特別是接觸過死者的演員。

易先生2018年亦有再做鬼屋演員，接受完崗位訓練後「要向導演簽署一張紙」，確保自己已熟悉崗位職責、鬼屋所有緊急掣的位置等。他並解釋，園方很多鬼屋都只有一條路線出入，故很少要求必定要指示正確路線，若玩家真的迷路，他們才會脫離「鬼」角色，以正常方式指示路線。

【案件編號：CCDI865/17】