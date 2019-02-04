200元記憶棉枕 勝1500元貴價貨

消委會一共測試15款枕頭樣本，6款為聚酯纖維、6款為記憶棉、3款為乳膠，售價由139元至1558元，相差逾10倍。消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮解釋，由於男女體重不同，男生肩膀亦比較寬，所以是次測試根據亞洲男女的身形特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等資料，分別安排一男一女測試樣本的承托表現。

在記憶棉枕頭的樣本中，「蓆夢思」和「海馬牌」表現較佳。僅200元的「海馬牌」與售價1100元的「蓆夢思」整體評分一樣高，兩者承托整體表現不俗，有3.5至4分。「海馬牌」在耐用程度上也獲得4分高分。反觀售價最貴、1558元的「Tempur」，整體承托表現評分只獲得3.5分，在耐用程度更只有2分。

忌憑手感選購 宜親身試睡

另外，15款樣本中，「睡康寧」標示成分是100%有機棉，測試卻顯示為聚酯及棉，消委會已將該樣本的資料交海關跟進。

陳錦榮提醒，消費者應該考慮個人身形、體重、睡眠習慣，以及牀褥軟硬程度等購買枕頭，也應該以不同睡姿試睡，不能單憑手感及價錢選購。他說合適的枕頭應該支持頸椎在仰卧時，下巴與牀褥保持平行或頭部稍向前傾；側卧時能夠盡量使頸椎、胸椎及脊椎維持直線。

（消委報告）