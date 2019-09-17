消委5年前發現問題 內地「原價」須有交易

消委會早於2014年已發現超市採用標價不清的促銷手法，消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮表示，是次調查結果反映問題沒改善。消委會總幹事黃鳳嫺建議有關當局改善執法指引。

根據《選擇》，英國有就食品及飲品價格發指引，訂明優惠價的展示時間，不可以超過較高標示價早前作為售價的時間；日本的指引則要求價格標示只參考有關貨品減價前8周內價格；新加坡則要求較高標示價必須在過往6個月內作為有關貨品的售價連續至少28日；內地規定「原價」須為經營者在促銷前7日內在同一交易場所成交，有交易票據的最低交易價格。

消委：港缺具體規定 談不上執法不力

本港方面，按《商品說明條例》執法指引，如商戶作價格比較，必須清楚顯示正在比較何種價格。被問是否代表香港執法不力，陳錦榮說香港沒（具體）規定，根本談不上「執法不力」。消委會總幹事黃鳳嫺補充，香港並非完全沒法例，而是未有清晰訂明什麼叫刪除價、是否原價。

海關回應表示，海關不時巡查，如發現違反《條例》會執法，也不時檢討執法指引，因應需要更新。

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文認同，市民大都不會每天仔細記錄價錢，「望到數字，或者見到紅色價錢牌等，就會覺得平了」。他認為超市沒解釋「刪除價」，在道德層面肯定不理想，建議修改指引，如列明價格比較應清楚訂明該產品須在3個月或半年內曾以較高數值的刪除價作售價。他舉例，有家具店標明「新低價」時，會列明多久以來新低，以往售價多少等，建議超市參考。

（消委報告）