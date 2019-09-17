超市「刪除價」非「原價」 最高誇大1.6倍 消委：商品例執法指引需釐清

消委會於今年4月、6月17日至7月16日，每天在AEON、Market Place by Jasons、百佳及惠康調查42款貨品，發現逾七成半減價貨品在過去30日內，從未以「刪除價」發售，當中以同屬牛奶公司的Market Place by Jasons及惠康最多，有38及37款貨品都採用刪除價作比較，兩者都有84%貨品在一個月內不曾以刪除價作售價；百佳及AEON分別有23款及20款貨品採用刪除價，當中78%及20%在一個月內不曾作售價。

42款減價貨 逾七成半過去一月未以刪除價發售

當中Market Place by Jasons及惠康的12罐裝可樂，刪除價為94.8元，其後升至99.9元，較售價37.9元至42.9元，高1.6及1.3倍。該可樂在調查的一個月內從未以刪除價發售，過去一年在4間超市的最高網價只是43.9元，其刪除價明顯不反映市場價格。

調查同時發現，4家超市都沒按《商品說明條例（不良營商手法）（修訂）執法指引》（下稱執法指引）清楚說明刪除價的定義，有可能令消費者解讀為是貨品從「原價」減至真實售價。

百佳：刪除價為零售價 AEON：供應商建議售價

就「刪除價」定義，惠康和Market Place by Jasons沒回應消委會；百佳則稱其刪除價為「零售價」，會因應來貨價格、市場情况及顧客需求釐訂；AEON則稱其「刪除價」是供應商的建議零售價。消委會表示，據執法指引，展示供應商的建議零售價應明確述明為建議零售價，且不應令人覺得是原價；若刪除價是指原價，商戶須於一段合理的期間內，應用該「刪除價」發售貨品。本報向4間超市查詢曾否以刪除價出售產品，百佳及惠康均沒回應上述問題，當中百佳稱設定優惠時，對刪除價格及優惠價格均有指引，以確保優惠清晰正確，亦有措施符合法例要求；惠康則稱，理解顧客希望零售市場能夠更清晰地呈現售價，故積極為顧客提供更優惠價格。其餘兩間超市沒回覆。

海關回覆，由2017年1月至2019年8月，接獲涉超市貨品虛假價格聲稱舉報後，整合開立了4宗調查。經調查及徵詢法律意見後，當中3宗成功檢控，涉案商戶分別被判罰款2000至8000元不等；餘下一宗則向有關商戶發出勸喻信。

消委：須於合理期間以刪除價售貨

消委會總幹事黃鳳嫻建議消費者可到「 網上價格一覽通」查看，內裏包含2000多項超市有售的貨品價格，也可到多個超市格價。

明報記者

（消委報告）

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