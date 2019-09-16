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港聞
2019年9月16日星期一
港聞二
打記者案 監警邀警作證不請事主 監警前職員揭發 旺角衝突被毆記者：有失公正
揭監警委員「自貶身價」 閉門會議見投訴課：我哋服務警隊
增劏房戶資助過渡房 政府兩招盼解房屋問題
對政府失望 擬退休夫婦盼移民
「對警隊失望」 女警割席辭職戰區選 2003年參與倒董後入警隊 否認是「鬼」
敗選轉闖大灣區創業 前人力李煒鋒擬再選
張建宗網誌論社會矛盾：邀專家檢討獨立研究
監控廁紙用量隨時補充 提高效率省成本 智慧洗手間測臭味 清潔人手巧安排
技術改變管理 未來或外賣式接單清潔
尊子漫畫
【Emily】《屍殺列車》演自私奸角 韓國演員金義聖 銅鑼灣畀年輕人感動
【Emily】吳秋北轉貼誠哥係「曱甴王」製圖
【Emily】 《願榮光》證明 慢必區軒吹得
【Emily】機場獲全球首個鮮活貨物運輸認證
【Emily】香港時裝魅力 倫敦綻放
【Emily】蔣麗芸元州邨辦事處再被噴油
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【明報專訊】（請看附圖）
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打記者案 監警邀警作證不請事主 監警前職員揭發 旺角衝突被毆記者：有失公正
揭監警委員「自貶身價」 閉門會議見投訴課：我哋服務警隊
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