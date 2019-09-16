監控廁紙用量隨時補充 提高效率省成本 智慧洗手間測臭味 清潔人手巧安排

明報記者 薛偉傑

「根據內地物業管理調查研究，內地有約600萬人從事清潔洗手間工作。只要效率提高一點，就可釋出相當大的生產力！」深圳市海億達科技股份有限公司（Hietech）董事總經理劉兵說。劉兵稱，公司近期研發一套「洗手間智慧管理系統」，目的是將洗手間清潔工作，由傳統的派駐或按時模式，改革成為科學化及數據化的「按需模式」，即是按實際需要來派清潔工人到場。要做到以上效果，系統基本組合只需3種裝置。

第一，是阿摩尼亞探測器，用來探測洗手間內的阿摩尼亞濃度，亦即臭味是否濃烈。若濃度低，派人清潔巡視次數不必太頻密；若濃度達某個預設水平，系統即會自動通知物業管理後台系統，調配員工清潔。

第二，洗手間大門兩側安裝兩個紅外線收發裝置，統計進出洗手間人流。人次達預設數字，物業管理後台系統亦會即時收到信息，會派工人清潔。

服務評價器 使用者即時回饋要求

第三，是服務評價器，實際上是一部Android平板電腦，收集洗手間使用者的服務質素評級，預設分為5級；使用者亦可以利用評價器提出服務要求或投訴。例如，按一下「無廁紙」、「地下濕水」、「設施損壞」、「清潔度低」或「有臭味」的虛擬按鈕，物業管理後台系統收到信息之後就會派人清潔。

劉兵稱，以現時的物聯網和傳感器技術，可將洗手間管理改革成完全科學化及數據化的「按需模式」。就以補充廁紙為例，可在放置廁紙的位置安裝一對紅外線收發裝置偵測廁紙厚度，當使用了大半，厚度變薄，物業管理後台系統就會即時收到信息，可以派工人去更換廁紙。此外，垃圾桶是否就快滿溢，地下有否積水，洗手盆水龍頭以及廁格冲廁水是否正常等，技術上亦可以全面偵測到。以上述的基本組合來說，就屬於「最低消費」，相信大部分物業的業主或物業管理公司都可接受得到。

提供按年收費模式 與物管公司合作

由於物業管理公司的合約有長有短，到期後又未必可以續期，所以物管未必願意一次過付出一筆較大的開支來買斷設備。因此，該公司會採用每年收取服務費的方式與物業管理公司合作。合約期內，公司提供「洗手間智慧管理系統」的硬件設備，保證其正常運作，若有故障即會更換。合約期滿後，若物業管理公司不續約，公司原則上會收回所有設備，除非是使用年數已很長。如果物業管理公司想用一次過買斷的形式，上述基本組合的批量價格大約每套數千港元。物業管理公司之後透過該公司的雲端系統來接收信息和儲存數據，會每年收取服務費。

海億達市場經理林慧萍表示，基本組合勝在簡單和門檻低，又能達到一定的按需管理效果，最近接到不少物業管理公司查詢。現時，除了公司自行使用這套「洗手間智慧管理系統」，亦已為北京一幢工商業綜合大樓1樓至3樓的洗手間安裝。

該公司早前以「洗手間智慧管理系統」參加「中國移動OneNET物聯網創科比賽」大灣區賽事，入選四強，並且在重慶舉行的全國準決賽中獲優秀獎。